Сьогодні в Україні відзначають Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1803 — Сенат США ратифікував купівлю штату Луїзіана.

1818 — Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановили межу по 49-ій паралелі між Канадою і США.

1868 — В Києві створений перший в Україні приватний комерційний банк.

1918 — Польські делегати Львівської міської ради проголосили про приєднання Львова до Польщі.

1924 — у Харкові відкрито першу в УСРР радіостанцію.

1929 — ЦК ВКП(б) офіційно проголосив суцільну колективізацію.

1930 — розстріляний більшовиками генерал-хорунжий УНР Юрій Тютюнник.

1944 — відбувся перший бойовий виліт японських камікадзе.

1945 — вперше жінкам Французької республіки надано виборче право.

1953 — в США вийшла в світ антиутопія Рея Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”.

1968 — на Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобув американець Річард Фосбері, котрий продемонстрував новий спосіб подолання висоти — спиною до планки.

Яке сьогодні церковне свято:

Прикмети:

Якщо в цей день сонячна погода, то тепло протримається ще три тижні.

Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.

Іменини святкують Аліна, Марко, Сергій, Микола, Йосип, Юліан.