Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1803 — Сенат США ратифікував купівлю штату Луїзіана.
1818 — Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановили межу по 49-ій паралелі між Канадою і США.
1868 — В Києві створений перший в Україні приватний комерційний банк.
1918 — Польські делегати Львівської міської ради проголосили про приєднання Львова до Польщі.
1924 — у Харкові відкрито першу в УСРР радіостанцію.
1929 — ЦК ВКП(б) офіційно проголосив суцільну колективізацію.
1930 — розстріляний більшовиками генерал-хорунжий УНР Юрій Тютюнник.
1944 — відбувся перший бойовий виліт японських камікадзе.
1945 — вперше жінкам Французької республіки надано виборче право.
1953 — в США вийшла в світ антиутопія Рея Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”.
1968 — на Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобув американець Річард Фосбері, котрий продемонстрував новий спосіб подолання висоти — спиною до планки.
Яке сьогодні церковне свято:
Прикмети:
Якщо в цей день сонячна погода, то тепло протримається ще три тижні.
Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.
Іменини святкують Аліна, Марко, Сергій, Микола, Йосип, Юліан.