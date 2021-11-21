Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи.

Про це повідомляють #Букви.

Крім того, цього дня святкують Всесвітній день телебачення, Всесвітній день привітань.

Цей день в історії:

1783 — У небо над Парижем піднялася перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєнна Монгольфье.

1806 — Наполеон оголосив “континентальну блокаду” Великої Британії.

1877 — Томас Едісон винайшов фонограф.

1916 — потонув “Британнік”, корабель-близнюк “Тітаника” налетівши на німецьку міну.

1918 — У Львові встановлено польську владу. Уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя.

1919 — Був укладений “Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину”, який передбачав передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов’язковим забезпеченням їй автономного статусу.

1920 — Армія УНР перейшла Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах.

1921 — Більшовики розстріляли під містом Базаром 359 полонених українських вояків, учасників Другого зимового походу (розстріли тривали до 23 листопада).

1941 — В СРСР запроваджено податок на неодружених.

1962 — президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби.

2004 — в Україні проходив другий тур виборів президента України. О 20:40 на Майдані Незалежності близько 20 тисяч прихильників кандидата в президенти України Віктора Ющенка розпочали акцію з оприлюднення підсумків паралельного підрахунку результатів другого туру виборів. Розпочалася Помаранчева революція.

2013 — в Україні почався Євромайдан.

Яке сьогодні церковне свято:

Православні віряни 21 листопада вшановують пам’ять святого Михайла, якого вважають одним із семи архангелів.

Прикмети:

Вранці іній – зима буде сніжною; туман – до відлиги;

день ясний – чекати морозів;

йде мокрий сніг – весна буде дощовою.

Іменини у Гавриїла, Михайла, Рафаїла і Павла.