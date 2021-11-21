Про це повідомляють #Букви.
Крім того, цього дня святкують Всесвітній день телебачення, Всесвітній день привітань.
Цей день в історії:
1783 — У небо над Парижем піднялася перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєнна Монгольфье.
1806 — Наполеон оголосив “континентальну блокаду” Великої Британії.
1877 — Томас Едісон винайшов фонограф.
1916 — потонув “Британнік”, корабель-близнюк “Тітаника” налетівши на німецьку міну.
1918 — У Львові встановлено польську владу. Уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя.
1919 — Був укладений “Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину”, який передбачав передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов’язковим забезпеченням їй автономного статусу.
1920 — Армія УНР перейшла Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах.
1921 — Більшовики розстріляли під містом Базаром 359 полонених українських вояків, учасників Другого зимового походу (розстріли тривали до 23 листопада).
1941 — В СРСР запроваджено податок на неодружених.
1962 — президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби.
2004 — в Україні проходив другий тур виборів президента України. О 20:40 на Майдані Незалежності близько 20 тисяч прихильників кандидата в президенти України Віктора Ющенка розпочали акцію з оприлюднення підсумків паралельного підрахунку результатів другого туру виборів. Розпочалася Помаранчева революція.
2013 — в Україні почався Євромайдан.
Яке сьогодні церковне свято:
Православні віряни 21 листопада вшановують пам’ять святого Михайла, якого вважають одним із семи архангелів.
Прикмети:
Вранці іній – зима буде сніжною; туман – до відлиги;
день ясний – чекати морозів;
йде мокрий сніг – весна буде дощовою.
Іменини у Гавриїла, Михайла, Рафаїла і Павла.