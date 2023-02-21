Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день рідної мови: цей день був встановлений у листопаді 1999 року на XXX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної та культурної багатоманітності.
За даними ЮНЕСКО, у світі існує приблизно 6 тис. мов, 43% із них знаходяться під загрозою зникнення. На думку фахівців, це трапляється в тому випадку, коли її перестають, з тої чи іншої причини, вживати та вивчати понад 30% носіїв мови.
Всесвітній день екскурсовода: свято бере свій початок з 1990 року завдяки ініціативі Лоізідес, президента Міжнародної федерації екскурсоводів. Більшість країн світу святкує День екскурсовода, а особливо не оминають цієї події туристичні локації.
У різних країнах світу цього дня святкують:
- Білорусь – День працівників землевпорядної та картографо-геодезичної служби
- Барбадос – День співачки Ріанни
- Гватемала – День біолога
- США – День булочок з повидлом
- Південна Африка – День збройних сил
Цього дня у світі:
- 1431 — розпочався суд над Жанною д’Арк.
- 1613 — Михайло Федорович обраний правителем Московського царства. Кінець Смути, початок династії Романових (дата за ст.ст.)
- 1784 — Катерина II повеліла Григорію Потьомкіну побудувати фортецю в кримському селищі Ахтіар і перейменувала його на Севастополь.
- 1784 — закладене місто Миколаїв.
- 1804 — відбулась перша залізнична поїздка: парова машина Річарда Тревітіка перевезла вантаж і пасажирів на заводі в Мертір-Тідвіл на півдні Уельсу.
- 1808 — російські війська без оголошення війни напали на Швецію.
- 1835 — відкриті галактики NGC 2397, NGC 2397A, NGC 2397B.
- 1842 — американець Джон Грінау запатентував швейну машинку, хоча винайшла її геть інша людина.
- 1858 — у Бостоні Едвін Голмс установив першу у світі електричну систему захисту від зламу.
- 1863 — відкриті галактики NGC 2753-1, NGC 2753-2, NGC 2862, NGC 2927, NGC 2929, NGC 2930, NGC 3575, NGC 3760.
- 1874 — відкрита галактика NGC 3975.
- 1878 — у Нью-Гейвені випущена перша у світі телефонна книга, що містила 50 імен.
- 1878 — відкрита галактика NGC 3375.
- 1901 — американський пасажирський пароплав “Ріо-де-Жанейро” (SS City of Rio de Janeiro) розбився на підводних каменях біля входу в протоку Золоті Ворота, загинуло 128 осіб, вижило 81.
- 1906 — засуджено до страти керівника повстання в Севастополі українського лейтенанта Петра Шмідта.
- 1914 — у Монреалі створене українське видавництво “Новий світ”.
- 1916 — на Західному фронті Першої світової війни почалась Верденська битва.
- 1921 — державний переворот у Персії, влаштований Перською козацькою дивізією, що згодом призведе до встановлення династії Пахлаві (Імперська Держава Іран).
- 1925 — вийшов перший номер газети “The New Yorker”.
- 1935 — оголошено про створення косметичної фірми “Ланком”.
- 1941 — іспанський уряд визнав, що на територію Іспанії вступили німецькі війська (офіційно — для допомоги в ліквідації наслідків урагану).
- 1947 — у США з’явилася фотокамера “Полароїд”.
- 1948 — Президія Верховної Ради СРСР видала указ, відповідно до якого кожного, хто не виробив встановленого мінімуму трудоднів, можна було виселяти за межі України.
- 1973 — винищувачами ізраїльських ВПС збитий лівійський пасажирський Boeing 727-224[en], що летів над окупованим Ізраїлем Синайським півостровом.
- 1992 — Рада Безпеки ООН прийняла рішення про введення військ до Югославії.
- 1993 — у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях — 6 м 15 см.
- 1994 — смт Ясне Хмельницької області перейменоване на смт Наркевичі
- 1995 — американець Стів Фоссетт першим у світі самотужки на повітряній кулі перетнув Тихий океан.
- 1998 — пісня Селін Діон “My Heart Will Go On” очолила чарт. Пісня ввійшла до саундтреку до фільму “Титанік” і стала найбільшим хітом Діон, зробивши її суперзіркою.
- 2008 — США збили власний супутник-шпигун; востаннє космічне озброєння використовувалося цією країною у 1985 році.
- 2014 — Володимир Парасюк на сцені Майдану Незалежності оголосив ультиматум про збройний штурм у разі, якщо Янукович не піде у відставку з поста президента до 10:00 ранку наступного дня, суботи 22 лютого.
Яке сьогодні церковне свято:
21 лютого віряни вшановують пам’ять одного із дванадцяти малих пророків – Захарія. Пророка Захарію називають також Захарія Серповидець. Це ім’я він отримав через одне своє видіння: одного разу святому приснився літаючий в повітрі сувій зі Словом Божим, який був у формі серпа.
Захарію з юного віку снилися пророчі сни. Також він написав книгу пророцтв, в якій передбачив останні дні Христа: Його вхід в Єрусалим, зраду за тридцять срібняків і затемнення Сонця під час розп’яття. Захарія вважається одним з дванадцяти малих пророків.
За часів вавилонського гніту Захарій втішав євреїв – пророкував, що скоро це закінчиться. Тому Захарію моляться про дарування надії, розраду і просять про гарний урожай.
Прикмети:
- Грім в цей день віщує вітряну погоду навесні та влітку.
- Мороз 21 лютого – до швидкого настання весни та потепління.
- Чим холодніший останній тиждень лютого, тим теплішим буде березень.
- Якщо на деревах іній, то вдасться багато меду зібрати.
- Якщо гуси пожвавилися, купаються в снігу, то скоро потеплішає.
- Собака в снігу валяється – чекай тепла.
- Якщо тварини себе неспокійно ведуть, то буде снігопад або заметіль.
Традиції:
- У цей день віруючі дотримуються одноденного посту: не їдять молочні продукти, м’ясо і яйця.
- Раніше в цей день селяни молилися про гарний урожай і наточували серпи – вважалося, що це приверне достаток.
- Згідно з традицією, точити ножі та інші колючо-ріжучі предмети, крім серпів, сьогодні не можна.
Іменини сьогодні святкують:
Захар, Макар, Савва, Степан, Федір.
- За даними синоптиків, у вівторок, 21 лютого, в Україні опади та пориви вітру, місцями до 25 м/с.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 20 лютого.