21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови та Всесвітній день екскурсовода. За церковним календарем сьогодні - день пам'яті пророка Захарія.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день рідної мови: цей день був встановлений у листопаді 1999 року на XXX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної та культурної багатоманітності.

За даними ЮНЕСКО, у світі існує приблизно 6 тис. мов, 43% із них знаходяться під загрозою зникнення. На думку фахівців, це трапляється в тому випадку, коли її перестають, з тої чи іншої причини, вживати та вивчати понад 30% носіїв мови.

Всесвітній день екскурсовода: свято бере свій початок з 1990 року завдяки ініціативі Лоізідес, президента Міжнародної федерації екскурсоводів. Більшість країн світу святкує День екскурсовода, а особливо не оминають цієї події туристичні локації.

У різних країнах світу цього дня святкують:

Білорусь – День працівників землевпорядної та картографо-геодезичної служби

Барбадос – День співачки Ріанни

Гватемала – День біолога

США – День булочок з повидлом

Південна Африка – День збройних сил

Цього дня у світі:

1431 — розпочався суд над Жанною д’Арк.

1613 — Михайло Федорович обраний правителем Московського царства. Кінець Смути, початок династії Романових (дата за ст.ст.)

1784 — Катерина II повеліла Григорію Потьомкіну побудувати фортецю в кримському селищі Ахтіар і перейменувала його на Севастополь.

1784 — закладене місто Миколаїв.

1804 — відбулась перша залізнична поїздка: парова машина Річарда Тревітіка перевезла вантаж і пасажирів на заводі в Мертір-Тідвіл на півдні Уельсу.

1808 — російські війська без оголошення війни напали на Швецію.

1835 — відкриті галактики NGC 2397, NGC 2397A, NGC 2397B.

1842 — американець Джон Грінау запатентував швейну машинку, хоча винайшла її геть інша людина.

1858 — у Бостоні Едвін Голмс установив першу у світі електричну систему захисту від зламу.

1863 — відкриті галактики NGC 2753-1, NGC 2753-2, NGC 2862, NGC 2927, NGC 2929, NGC 2930, NGC 3575, NGC 3760.

1874 — відкрита галактика NGC 3975.

1878 — у Нью-Гейвені випущена перша у світі телефонна книга, що містила 50 імен.

1878 — відкрита галактика NGC 3375.

1901 — американський пасажирський пароплав “Ріо-де-Жанейро” (SS City of Rio de Janeiro) розбився на підводних каменях біля входу в протоку Золоті Ворота, загинуло 128 осіб, вижило 81.

1906 — засуджено до страти керівника повстання в Севастополі українського лейтенанта Петра Шмідта.

1914 — у Монреалі створене українське видавництво “Новий світ”.

1916 — на Західному фронті Першої світової війни почалась Верденська битва.

1921 — державний переворот у Персії, влаштований Перською козацькою дивізією, що згодом призведе до встановлення династії Пахлаві (Імперська Держава Іран).

1925 — вийшов перший номер газети “The New Yorker”.

1935 — оголошено про створення косметичної фірми “Ланком”.

1941 — іспанський уряд визнав, що на територію Іспанії вступили німецькі війська (офіційно — для допомоги в ліквідації наслідків урагану).

1947 — у США з’явилася фотокамера “Полароїд”.

1948 — Президія Верховної Ради СРСР видала указ, відповідно до якого кожного, хто не виробив встановленого мінімуму трудоднів, можна було виселяти за межі України.

1973 — винищувачами ізраїльських ВПС збитий лівійський пасажирський Boeing 727-224[en], що летів над окупованим Ізраїлем Синайським півостровом.

1992 — Рада Безпеки ООН прийняла рішення про введення військ до Югославії.

1993 — у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях — 6 м 15 см.

1994 — смт Ясне Хмельницької області перейменоване на смт Наркевичі

1995 — американець Стів Фоссетт першим у світі самотужки на повітряній кулі перетнув Тихий океан.

1998 — пісня Селін Діон “My Heart Will Go On” очолила чарт. Пісня ввійшла до саундтреку до фільму “Титанік” і стала найбільшим хітом Діон, зробивши її суперзіркою.

2008 — США збили власний супутник-шпигун; востаннє космічне озброєння використовувалося цією країною у 1985 році.

2014 — Володимир Парасюк на сцені Майдану Незалежності оголосив ультиматум про збройний штурм у разі, якщо Янукович не піде у відставку з поста президента до 10:00 ранку наступного дня, суботи 22 лютого.

Яке сьогодні церковне свято:

21 лютого віряни вшановують пам’ять одного із дванадцяти малих пророків – Захарія. Пророка Захарію називають також Захарія Серповидець. Це ім’я він отримав через одне своє видіння: одного разу святому приснився літаючий в повітрі сувій зі Словом Божим, який був у формі серпа.

Захарію з юного віку снилися пророчі сни. Також він написав книгу пророцтв, в якій передбачив останні дні Христа: Його вхід в Єрусалим, зраду за тридцять срібняків і затемнення Сонця під час розп’яття. Захарія вважається одним з дванадцяти малих пророків.

За часів вавилонського гніту Захарій втішав євреїв – пророкував, що скоро це закінчиться. Тому Захарію моляться про дарування надії, розраду і просять про гарний урожай.

Прикмети:

Грім в цей день віщує вітряну погоду навесні та влітку.

Мороз 21 лютого – до швидкого настання весни та потепління.

Чим холодніший останній тиждень лютого, тим теплішим буде березень.

Якщо на деревах іній, то вдасться багато меду зібрати.

Якщо гуси пожвавилися, купаються в снігу, то скоро потеплішає.

Собака в снігу валяється – чекай тепла.

Якщо тварини себе неспокійно ведуть, то буде снігопад або заметіль.

Традиції:

У цей день віруючі дотримуються одноденного посту: не їдять молочні продукти, м’ясо і яйця.

Раніше в цей день селяни молилися про гарний урожай і наточували серпи – вважалося, що це приверне достаток.

Згідно з традицією, точити ножі та інші колючо-ріжучі предмети, крім серпів, сьогодні не можна.

Іменини сьогодні святкують:

Захар, Макар, Савва, Степан, Федір.