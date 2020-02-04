В Європі 21% населення страждає від страху невідомості. Цей розлад нерідко призводить до інвалідизації.

Про це в інтерв’ю #Буквам розповів психотерапевт Спартак Субота.

Зі зміною політичних еліт, приходом економічних або соціальних змін, населення тієї чи іншої країни переживає страх через невідомість і того, як нововведення можуть вплинути на звичне життя.

“Є так званий генералізований розлад, одна з важливих ніш у когнітивно-поведінковій терапії (КПТ), якою я займаюсь. Це страх перед невідомим. Ми не знаємо, що може вплинути на наше життя – і через це відчуваємо втрату контролю. Для людини це вкрай травматично. Коли нам щось непідконтрольне – значить, це невідоме. Якщо невідоме – значить, можлива загроза. Людина має кілька базових страхів: страх смерті, страх бути вигнаним із групи. Страх невідомості – один із них”, – пояснив експерт.

За його словами, в цілому по Європі серед всіх тривожних розладів, а це також соціальні фобії, панічні атаки, класичні та атипові фобії, генералізовані займають 21%.

“Одна п’ята – це дуже багато. До того ж, цей розлад нерідко призводить до інвалідизації. Люди настільки сильно всього бояться, що в них з’являються супутні хвороби”, – підкреслив психотерапевт.

Один із прикладів, у людини може початися депресія через те, що вона не знає, що робити зі своїм життям.

“Через те, що в неї постійно скаче стан вегетативної нервової системи, симпатична нервова система у тонусі – в неї зростає концентрація у крові адреналіну, норадреналіну, кортизолу. Починаються панічні атаки, психосоматичні захворювання. З’являються мігрені, біль у голові, у шлунку. Це все дуже пов’язане із тривогою”, – пояснив Субота.