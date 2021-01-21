Сьогодні, 21 січня, у світі відзначають Міжнародний день обіймів.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1506 — за розпорядженням Папи Римського Юлія II утворюється армія Ватикану — Швейцарська гвардія. Вважається найстарішою армією на планеті, хоча і нараховує в своїх лавах усього 80—90 осіб.

1542 — англійський парламент засудив за державну зраду жінку Генріха VIII Катерину Говард.

1790 — день створення гільйотини.

1793 — Людовик XVI, король Франції, гільотований на Площі Революції.

1796 — Едвард Дженнер відкрив метод вакцинування від віспи.

1899 — німецька компанія “Адам Опель”, яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочала виробництво автомобілів.

1922 — у швейцарському містечку Мюррен проходять перші гірськолижні змагання зі слалому.

1925 — визнання СРСР Японією. Японські війська залишають російський Далекий Схід.

1952 — італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа повинна впасти в 2151 році.

1952 — у США спущено на воду перший підводний човен з атомним реактором “Наутілус”.

1959 — утворено Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини.

1964 — У Республіці Китай відбулась спроба державного перевороту.

1978 — Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації.

1989 — 120-літня американка Августа Бунж стала прапрапрабабусею (найбільша кількість живучих одночасно поколінь в одній родині).

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Монголією.

2001 — Пол МакКартні став першим музикантом, чиє майно перевалило за один мільярд доларів.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква вшановує пам’ять єпископа, преподобного Еміліана.

Що сьогодні не можна робити:

Не можна у першій половині дня важко фізично працювати – краще все перенести на вечір.

Не можна купувати мотузки – можете накликати біду.

Не можна варити й пити кисіль – до небіжчика.

Прикмети на 21 січня:

якою буде погода в цей день – таким буде серпень;

дме південний вітер або йде сніг – улітку будуть сильні грози;

день безвітряний – літо буде теплим;

сильний мороз – потепління довго чекати;

яскраві місяць і зірки – скоро вдарять морози.

Іменини у Георгія, Івана, Василя, Еміліана, Григорія, Євгена, Віктора, Іуліана, Антонія, Василини, Іллі, Володимира, Дмитра та Михайла.