Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1506 — за розпорядженням Папи Римського Юлія II утворюється армія Ватикану — Швейцарська гвардія. Вважається найстарішою армією на планеті, хоча і нараховує в своїх лавах усього 80—90 осіб.
1542 — англійський парламент засудив за державну зраду жінку Генріха VIII Катерину Говард.
1790 — день створення гільйотини.
1793 — Людовик XVI, король Франції, гільотований на Площі Революції.
1796 — Едвард Дженнер відкрив метод вакцинування від віспи.
1899 — німецька компанія “Адам Опель”, яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочала виробництво автомобілів.
1922 — у швейцарському містечку Мюррен проходять перші гірськолижні змагання зі слалому.
1925 — визнання СРСР Японією. Японські війська залишають російський Далекий Схід.
1952 — італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа повинна впасти в 2151 році.
1952 — у США спущено на воду перший підводний човен з атомним реактором “Наутілус”.
1959 — утворено Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини.
1964 — У Республіці Китай відбулась спроба державного перевороту.
1978 — Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації.
1989 — 120-літня американка Августа Бунж стала прапрапрабабусею (найбільша кількість живучих одночасно поколінь в одній родині).
1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Монголією.
2001 — Пол МакКартні став першим музикантом, чиє майно перевалило за один мільярд доларів.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква вшановує пам’ять єпископа, преподобного Еміліана.
Що сьогодні не можна робити:
Не можна у першій половині дня важко фізично працювати – краще все перенести на вечір.
Не можна купувати мотузки – можете накликати біду.
Не можна варити й пити кисіль – до небіжчика.
Прикмети на 21 січня:
якою буде погода в цей день – таким буде серпень;
дме південний вітер або йде сніг – улітку будуть сильні грози;
день безвітряний – літо буде теплим;
сильний мороз – потепління довго чекати;
яскраві місяць і зірки – скоро вдарять морози.
Іменини у Георгія, Івана, Василя, Еміліана, Григорія, Євгена, Віктора, Іуліана, Антонія, Василини, Іллі, Володимира, Дмитра та Михайла.