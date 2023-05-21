21 травня відзначається День пам'яті жертв політичних репресій, Міжнародний день чаю, Всесвітній день медитації та Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. За церковним календарем вшановують пам’ять Іоанна Богослова.

Джерело: #Букви.

Міжнародний день чаю. Ідея відзначати “День чаю” літала в повітрі багато років, але лише після обговорення на всесвітніх громадських форумах в індійському Мумбаї та бразильському Порту-Алегрі (в особі Центру Освіти та Спілкування), у 2004 і 2005 році відповідно, дата 21 травня стала називатися “Міжнародний день чаю”.

Метою проведення “Міжнародного дня чаю” було заявлено привернення уваги суспільства і політиків до проблем продажу чаю, положенню працівників чайних виробництв, складнощам, що виникають в невеликих виробників в боротьбі з великими корпораціями, а також популяризація цього напою у світі.

Найбільш широко святкування “Міжнародного дня чаю” проходить в Індії та Шрі-Ланці, однак і такі країни, як Бангладеш, Непал, В’єтнам, Індонезія, Кенія, Малайзія, Уганда і Танзанія, будучи провідними світовими сільгоспвиробниками чаю, не залишаються байдужими до цього свята.

День пам’яті жертв політичних репресій. Припадає щороку на третю неділю травня. На території Радянського Союзу у 1937 роки був розгорнутий “великий терор” за ініціативи Сталіна і всієї керівної верхівки влади. На території сучасної України в той період були винищені представники інтелігенції, відбувалося поширення антинаціоналістичних ідей. Пам’ятну дату створив президент України Віктор Ющенко в травні 2007 року.

Всесвітній день медитації. Хоча свято і неофіційне, проте досить актуальне сьогодні, коли поширений швидкий темп життя. Медитація з’явилася дуже давно. Ще 1500 року до нашої ери народ Індії записав інформацію про цю цікаву практику. В той час і зараз медитація вважається невід’ємною частиною східних релігій.

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. Започаткувала свято Організація Об’єднаних Націй 2002 року. Головна мета цього свята полягає в тому, щоб підвищити обізнаність суспільства про необхідність і важливість культурного різноманіття.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Чорногорія – Національне свято Республіки Чорногорія.

Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья – День Святої Олени.

Карачаєво-Черкесія – День пам’яті жертв Кавказької війни (геноцид черкеського народу 18–19 століття).

Чилі – День Військово-Морського флоту.

Колумбія – День афро-колумбійців.

Індія – День боротьби проти тероризму

Угорщина – День патріотів і військових.

Греція – Піровассія.

Мексика – Свято Національного Політехнічного Інституту.

США – Національний день офіціантки, Національний день полуниці з вершками.

Цього дня у світі:

1502 — Іспанський мореплавець Жуан да Нова, що перебував на службі у португальців, відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці.

1503 — Христофор Колумб відкрив Кайманові Острови.

1783 — укладено курляндсько-російську конвенцію про кордон і торгівлю.

1809 — Під Асперном поблизу Відня Наполеон зазнав першої у своєму житті поразки на полі битви від австрійського ерцгерцога Карла.

1831 — У Харкові побачив світ перший в Україні альманах — “Український альманах”.

1840 — Нова Зеландія проголошена британською колонією.

1864 — Після закінчення російсько-кавказької війни почалася масова депортація і винищення черкесів, геноцид черкеського народу.

1892 — У Мілані здійснено постановку опери “Паяци” Руджеро Леонкавалло.

1900 — Росія анексувала територію 64 сіл Маньчжурії на схід від Амуру.

1904 — У Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА)

1916 — У Великій Британії вперше в світовій практиці введено “літній” час.

1918 — У Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз

1918 — Створено Всеукраїнську раду профспілок.

1919 — В Україні більшовики націоналізували всі річні та морські корабельні підприємства.

1928 — Волт Дисней отримав патент на монопольне використання образа Міккі Мауса.

1929 — ухвала РНК СРСР про ознаки куркульського господарства.

1937 — почала роботу перша експедиція, що дрейфувала, під назвою “Північний полюс”.

1944 — На плебісциті в Ісландії жителі підтримали рішення парламенту про відділення від Данії, 17 червня була проголошена республіка.

1968 — Зник безвісти американський атомний підводний човен “Scorpion” з 99-ма членами екіпажу.

1991 — Відставка президента Ефіопії Менгісту Хайле Маріама і його втеча з країни.

1992 — Кримський парламент скасував референдум про незалежність Криму, який планували на серпень.

2000 — На референдумі у Швейцарії більшість мешканців проголосували за розширення відносин з Євросоюзом.

2006 — На референдумі населення Чорногорії проголосувало за незалежність від Сербії.

Яке сьогодні церковне свято:

21 травня в церковному календарі – день пам’яті Іоанна Богослова. Це свято у церковному календарі вважається одним з найбільш загадкових. Вшановує Церква Іоанна Богослова за всі ті божественні одкровення, які приніс він людству.

Саме 21 травня Іоанн зібрав навколо себе своїх учнів, забрався у могилу, наказав засипати її землею. Було йому тоді сто років. Через кілька днів учні розкопали могилу, але там нікого не було. Згідно з хроніками, Іоанн Богослов жив наприкінці I століття.

Прикмети:

Іде дощ – буде хороший урожай грибів.

Хмари збилися в одну купу — чекайте на негоду.

Місяць вкривається серпанком — скоро погіршиться погода.

Ввечері побачили веселку — до погожого наступного дня.

Традиції:

Віряни вірять, якщо цього дня помолитися Іоанну Богослову, то можна врятуватися від отруєння. А все тому, що коли його хотів отруїти римський імператор, то отрута не подіяла і він залишився неушкодженим.

У цей день селяни раніше готували пироги з пшеничного борошна, а потім виходили на вулицю і роздавали сусідам або просто перехожим.

Іменини сьогодні святкують:

Арсен, Іван.