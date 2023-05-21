Джерело: #Букви.
Міжнародний день чаю. Ідея відзначати “День чаю” літала в повітрі багато років, але лише після обговорення на всесвітніх громадських форумах в індійському Мумбаї та бразильському Порту-Алегрі (в особі Центру Освіти та Спілкування), у 2004 і 2005 році відповідно, дата 21 травня стала називатися “Міжнародний день чаю”.
Метою проведення “Міжнародного дня чаю” було заявлено привернення уваги суспільства і політиків до проблем продажу чаю, положенню працівників чайних виробництв, складнощам, що виникають в невеликих виробників в боротьбі з великими корпораціями, а також популяризація цього напою у світі.
Найбільш широко святкування “Міжнародного дня чаю” проходить в Індії та Шрі-Ланці, однак і такі країни, як Бангладеш, Непал, В’єтнам, Індонезія, Кенія, Малайзія, Уганда і Танзанія, будучи провідними світовими сільгоспвиробниками чаю, не залишаються байдужими до цього свята.
День пам’яті жертв політичних репресій. Припадає щороку на третю неділю травня. На території Радянського Союзу у 1937 роки був розгорнутий “великий терор” за ініціативи Сталіна і всієї керівної верхівки влади. На території сучасної України в той період були винищені представники інтелігенції, відбувалося поширення антинаціоналістичних ідей. Пам’ятну дату створив президент України Віктор Ющенко в травні 2007 року.
Всесвітній день медитації. Хоча свято і неофіційне, проте досить актуальне сьогодні, коли поширений швидкий темп життя. Медитація з’явилася дуже давно. Ще 1500 року до нашої ери народ Індії записав інформацію про цю цікаву практику. В той час і зараз медитація вважається невід’ємною частиною східних релігій.
Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. Започаткувала свято Організація Об’єднаних Націй 2002 року. Головна мета цього свята полягає в тому, щоб підвищити обізнаність суспільства про необхідність і важливість культурного різноманіття.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Чорногорія – Національне свято Республіки Чорногорія.
- Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья – День Святої Олени.
- Карачаєво-Черкесія – День пам’яті жертв Кавказької війни (геноцид черкеського народу 18–19 століття).
- Чилі – День Військово-Морського флоту.
- Колумбія – День афро-колумбійців.
- Індія – День боротьби проти тероризму
- Угорщина – День патріотів і військових.
- Греція – Піровассія.
- Мексика – Свято Національного Політехнічного Інституту.
- США – Національний день офіціантки, Національний день полуниці з вершками.
Цього дня у світі:
- 1502 — Іспанський мореплавець Жуан да Нова, що перебував на службі у португальців, відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці.
- 1503 — Христофор Колумб відкрив Кайманові Острови.
- 1783 — укладено курляндсько-російську конвенцію про кордон і торгівлю.
- 1809 — Під Асперном поблизу Відня Наполеон зазнав першої у своєму житті поразки на полі битви від австрійського ерцгерцога Карла.
- 1831 — У Харкові побачив світ перший в Україні альманах — “Український альманах”.
- 1840 — Нова Зеландія проголошена британською колонією.
- 1864 — Після закінчення російсько-кавказької війни почалася масова депортація і винищення черкесів, геноцид черкеського народу.
- 1892 — У Мілані здійснено постановку опери “Паяци” Руджеро Леонкавалло.
- 1900 — Росія анексувала територію 64 сіл Маньчжурії на схід від Амуру.
- 1904 — У Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА)
- 1916 — У Великій Британії вперше в світовій практиці введено “літній” час.
- 1918 — У Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз
- 1918 — Створено Всеукраїнську раду профспілок.
- 1919 — В Україні більшовики націоналізували всі річні та морські корабельні підприємства.
- 1928 — Волт Дисней отримав патент на монопольне використання образа Міккі Мауса.
- 1929 — ухвала РНК СРСР про ознаки куркульського господарства.
- 1937 — почала роботу перша експедиція, що дрейфувала, під назвою “Північний полюс”.
- 1944 — На плебісциті в Ісландії жителі підтримали рішення парламенту про відділення від Данії, 17 червня була проголошена республіка.
- 1968 — Зник безвісти американський атомний підводний човен “Scorpion” з 99-ма членами екіпажу.
- 1991 — Відставка президента Ефіопії Менгісту Хайле Маріама і його втеча з країни.
- 1992 — Кримський парламент скасував референдум про незалежність Криму, який планували на серпень.
- 2000 — На референдумі у Швейцарії більшість мешканців проголосували за розширення відносин з Євросоюзом.
- 2006 — На референдумі населення Чорногорії проголосувало за незалежність від Сербії.
Яке сьогодні церковне свято:
21 травня в церковному календарі – день пам’яті Іоанна Богослова. Це свято у церковному календарі вважається одним з найбільш загадкових. Вшановує Церква Іоанна Богослова за всі ті божественні одкровення, які приніс він людству.
Саме 21 травня Іоанн зібрав навколо себе своїх учнів, забрався у могилу, наказав засипати її землею. Було йому тоді сто років. Через кілька днів учні розкопали могилу, але там нікого не було. Згідно з хроніками, Іоанн Богослов жив наприкінці I століття.
Прикмети:
- Іде дощ – буде хороший урожай грибів.
- Хмари збилися в одну купу — чекайте на негоду.
- Місяць вкривається серпанком — скоро погіршиться погода.
- Ввечері побачили веселку — до погожого наступного дня.
Традиції:
- Віряни вірять, якщо цього дня помолитися Іоанну Богослову, то можна врятуватися від отруєння. А все тому, що коли його хотів отруїти римський імператор, то отрута не подіяла і він залишився неушкодженим.
- У цей день селяни раніше готували пироги з пшеничного борошна, а потім виходили на вулицю і роздавали сусідам або просто перехожим.
Іменини сьогодні святкують:
Арсен, Іван.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 20 травня.