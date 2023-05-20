20 травня відзначають Всесвітній день метрології, Всесвітній день травматолога, Всесвітній день бджіл та Європейський день моря. Християни сьогодні вшановують мученика Акакія.

Джерело: #Букви

Всесвітній день метрології: міжнародне професійне свято метрологів, яке святкується 20 травня. В цей день в 1875 році представниками сімнадцяти країн була підписана Метрична Конвенція, яка визначає основу для глобального співробітництва в метрології і в її промисловому, комерційному та соціальному застосуванні.

Всесвітній день травматолога: травматологія – галузь медицини та підрозділ хірургії що вивчає травматичні пошкодження, хвороби, пов’язані з ними, а також розробляє засоби лікування й профілактики травм.

Всесвітній день бджіл: існує близько 20 тисяч видів бджіл. Їх можна виявити на всіх континентах, окрім Антарктиди. Бджоли пристосувалися харчуватися нектаром і пилком, використовуючи нектар головним чином як джерело енергії, а пилок для отримання білків та інших живильних речовин.

Європейський день моря: щорічний дводенний захід, під час якого європейська морська спільнота зустрічається, щоб поспілкуватися, обговорити та намітити спільні дії з морських справ та сталої морської економіки. Це місце, де зустрічаються лідери океану.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Україна – День банківських працівників

Камерун – День проголошення Республіки

Індонезія – День національного пробудження

Куба, Саудівська Аравія, Східний Тимор – День незалежності

Цього дня у світі:

325 — римський імператор Костянтин скликав Вселенський собор у Нікеї.

1449 — португальський король Афонсу V розбив повстанців у при Алфарробейрі.

1498 — португальський мореплавець Васко да Гама досягнув Індії.

1783 — підписано Версальський мир, що завершував війну між Францією, Англією та Нідерландами

1809 — Відкрилось Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва.

1873 — Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси.

1875 — в Парижі 17 держав підписали Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи.

1899 — Джекоб Герман став першим водієм, якого було заарештовано за перевищення швидкості — він “мчав” по одній з вулиць Нью-Йорка зі швидкістю 20 км/год.

1905 — у Києві відкрито Михайлівський механічний узвіз.

1927 — американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочав перший безпосадковий трансатлантичний переліт.

1961 — засновано Шевченківську премію.

1961 — за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук’яненка до смертної кари, а його товаришів — до різних термінів позбавлення волі.

1980 — на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців висловилися проти від’єднання від Канади.

1985 — Ізраїль під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнив 1150 ув’язнених в обмін на звільнення трьох останніх ізраїльських солдатів, яких утримували палестинці.

1991 — Верховна Рада СРСР ухвалила рішення про спрощення виїзду радянських громадян за кордон.

1992 — керівники Ленінабада та Куляба відмовилися визнати новий уряд Таджикистану та пригрозили вийти зі складу республіки.

2005 — відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — світова прем’єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького “Подорожні”, який здобув “Золоту пальмову гілку”.

2009 — у фінальному футбольному матчі Кубка УЄФА в Стамбулі “Шахтар” (Донецьк) переграв “Вердер” (Бремен) з рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії Кубка УЄФА.

2019 — відбулась інавгурація Президента України Володимира Зеленського.

2022 — Росія окупувала Маріуполь.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні, 20 травня, в православному календарі — день пам’яті мученика Акакія. Жив він у III столітті і був воєначальником сотні солдатів при дворі імператора Максиміана. Тоді люди були язичниками і поклонялися ідолам. А ось Акакій відмовився це робити і проголосив себе християнином. Довго його катували, піддавали страшним тортурам, а в кінці — відтяли голову.

Прикмети:

Високо літають ластівки — чекайте на хорошу погоду.

Біля акації багато бджіл — буде дощ.

Дощовий день — на теплу осінь.

Традиції:

В народі цей день називався Купальниця. Селяни виводили коней до річок, щоб там їх викупати. Занурювалися у водойми і самі, щоб змити гріхи. Взагалі було заведено шанувати коней. Тому їм обов’язково давали ласощі.

Також сьогодні потрібно добре попрацювати в городі або в полі, щоб не упустити благодатний час.

Іменини сьогодні святкують:

Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосиф, Бернард, Ніл, Базиль (Василь).