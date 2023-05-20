Джерело: #Букви
Всесвітній день метрології: міжнародне професійне свято метрологів, яке святкується 20 травня. В цей день в 1875 році представниками сімнадцяти країн була підписана Метрична Конвенція, яка визначає основу для глобального співробітництва в метрології і в її промисловому, комерційному та соціальному застосуванні.
Всесвітній день травматолога: травматологія – галузь медицини та підрозділ хірургії що вивчає травматичні пошкодження, хвороби, пов’язані з ними, а також розробляє засоби лікування й профілактики травм.
Всесвітній день бджіл: існує близько 20 тисяч видів бджіл. Їх можна виявити на всіх континентах, окрім Антарктиди. Бджоли пристосувалися харчуватися нектаром і пилком, використовуючи нектар головним чином як джерело енергії, а пилок для отримання білків та інших живильних речовин.
Європейський день моря: щорічний дводенний захід, під час якого європейська морська спільнота зустрічається, щоб поспілкуватися, обговорити та намітити спільні дії з морських справ та сталої морської економіки. Це місце, де зустрічаються лідери океану.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Україна – День банківських працівників
- Камерун – День проголошення Республіки
- Індонезія – День національного пробудження
- Куба, Саудівська Аравія, Східний Тимор – День незалежності
Цього дня у світі:
- 325 — римський імператор Костянтин скликав Вселенський собор у Нікеї.
- 1449 — португальський король Афонсу V розбив повстанців у при Алфарробейрі.
- 1498 — португальський мореплавець Васко да Гама досягнув Індії.
- 1783 — підписано Версальський мир, що завершував війну між Францією, Англією та Нідерландами
- 1809 — Відкрилось Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва.
- 1873 — Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси.
- 1875 — в Парижі 17 держав підписали Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи.
- 1899 — Джекоб Герман став першим водієм, якого було заарештовано за перевищення швидкості — він “мчав” по одній з вулиць Нью-Йорка зі швидкістю 20 км/год.
- 1905 — у Києві відкрито Михайлівський механічний узвіз.
- 1927 — американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочав перший безпосадковий трансатлантичний переліт.
- 1961 — засновано Шевченківську премію.
- 1961 — за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук’яненка до смертної кари, а його товаришів — до різних термінів позбавлення волі.
- 1980 — на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців висловилися проти від’єднання від Канади.
- 1985 — Ізраїль під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнив 1150 ув’язнених в обмін на звільнення трьох останніх ізраїльських солдатів, яких утримували палестинці.
- 1991 — Верховна Рада СРСР ухвалила рішення про спрощення виїзду радянських громадян за кордон.
- 1992 — керівники Ленінабада та Куляба відмовилися визнати новий уряд Таджикистану та пригрозили вийти зі складу республіки.
- 2005 — відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — світова прем’єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького “Подорожні”, який здобув “Золоту пальмову гілку”.
- 2009 — у фінальному футбольному матчі Кубка УЄФА в Стамбулі “Шахтар” (Донецьк) переграв “Вердер” (Бремен) з рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії Кубка УЄФА.
- 2019 — відбулась інавгурація Президента України Володимира Зеленського.
- 2022 — Росія окупувала Маріуполь.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні, 20 травня, в православному календарі — день пам’яті мученика Акакія. Жив він у III столітті і був воєначальником сотні солдатів при дворі імператора Максиміана. Тоді люди були язичниками і поклонялися ідолам. А ось Акакій відмовився це робити і проголосив себе християнином. Довго його катували, піддавали страшним тортурам, а в кінці — відтяли голову.
Прикмети:
- Високо літають ластівки — чекайте на хорошу погоду.
- Біля акації багато бджіл — буде дощ.
- Дощовий день — на теплу осінь.
Традиції:
- В народі цей день називався Купальниця. Селяни виводили коней до річок, щоб там їх викупати. Занурювалися у водойми і самі, щоб змити гріхи. Взагалі було заведено шанувати коней. Тому їм обов’язково давали ласощі.
- Також сьогодні потрібно добре попрацювати в городі або в полі, щоб не упустити благодатний час.
Іменини сьогодні святкують:
Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосиф, Бернард, Ніл, Базиль (Василь).
- За даними синоптиків у суботу, 20 травня, в окремих українських областях випадуть короткочасні дощі.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 19 травня.