Сьогодні, 21 вересня, у світі святкують Міжнародний день миру.

Про це розповідають #Букви.

В Японії – День шанування літніх людей, у Вірменії – День Незалежності, в Бразилії – День посадки дерев, в Аргентині – День студента, у США – День міні-гольфу, День печива з горіхом пекан, Міжнародний фестиваль бананів, у Гані – День волонтера, на Мальті – День незалежності.

Пам’ятні дати 21 вересня

У 1776 році почалася Велика пожежа у Нью-Йорку.

У 1922 році американський президент Воррен Гардінг підтримав ідею створення єврейської держави в Палестині.

У 1940 році був відкритий Львівський театр опери та балету.

У 1999 році стався землетрус на Тайвані, загинуло понад 2000 людей.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква святкує Різдво Пресвятої Богородиці.

Інші назви свята: “Різдво Богородиці”, “Осінні оспожинки”, “другі Осеніни”, “Мала Пречиста” (Велика Пречиста святкується в день Успіння Богородиці), “друга Пречиста”, “Свято врожаю”.

Що сьогодні не можна робити

Треба дотримуються посту – не можна їсти м’ясо та пити алкоголь.

Не можна сперечатися з близькими.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Зі столу весь хліб, який залишився, варто віддати домашнім тваринам або птахам.

Прикмети на цей день

тепло – осінь буде довгою й сухою;

нічне небо зоряне – до холодів;

туман уранці – до мінливої погоди;

птахи низько літають – до похолодання, високо – до потепління;

дощ – такою буде погода ще сорок днів.

21 вересня іменини у Єгора, Марії, Івана, Георгія та Яна.