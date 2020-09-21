Про це розповідають #Букви.
В Японії – День шанування літніх людей, у Вірменії – День Незалежності, в Бразилії – День посадки дерев, в Аргентині – День студента, у США – День міні-гольфу, День печива з горіхом пекан, Міжнародний фестиваль бананів, у Гані – День волонтера, на Мальті – День незалежності.
Пам’ятні дати 21 вересня
У 1776 році почалася Велика пожежа у Нью-Йорку.
У 1922 році американський президент Воррен Гардінг підтримав ідею створення єврейської держави в Палестині.
У 1940 році був відкритий Львівський театр опери та балету.
У 1999 році стався землетрус на Тайвані, загинуло понад 2000 людей.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква святкує Різдво Пресвятої Богородиці.
Інші назви свята: “Різдво Богородиці”, “Осінні оспожинки”, “другі Осеніни”, “Мала Пречиста” (Велика Пречиста святкується в день Успіння Богородиці), “друга Пречиста”, “Свято врожаю”.
Що сьогодні не можна робити
Треба дотримуються посту – не можна їсти м’ясо та пити алкоголь.
Не можна сперечатися з близькими.
Не можна займатися важкою фізичною працею.
Зі столу весь хліб, який залишився, варто віддати домашнім тваринам або птахам.
Прикмети на цей день
тепло – осінь буде довгою й сухою;
нічне небо зоряне – до холодів;
туман уранці – до мінливої погоди;
птахи низько літають – до похолодання, високо – до потепління;
дощ – такою буде погода ще сорок днів.
21 вересня іменини у Єгора, Марії, Івана, Георгія та Яна.