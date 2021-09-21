Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день миру був заснований у 1981 році, а перший день миру був проведений у вересні 1982 року.
Цей день в історії:
1922 — американський президент Воррен Гардінг підтримав ідею створення єврейської держави в Палестині.
1933 — у Лейпцизі почався судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі Рейхстагу.
1940 — у Лондоні прийняте рішення використовувати метро як бомбосховище.
1940 — відкритий Львівський театр опери і балету.
2000 — американська співачка Барбра Стрейзанд оголосила про те, що вона залишає сцену.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Пресвятої Богородиці або другу Пречисту.
Прикмети погоди:
Яскраво-червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.
З ранку іній на траві – до негоди.
З дерев практично все листя опало – зима буде ранньою.
На деревах павутини багато – до тепла.
Зайці риють нори – до суворої зими.
Перелітні птахи низько летять – до похолодання.
21 вересня вся вода в криниці – свята.
Іменини святкують Яна, Георгій, Марія, Іван і Єгор.