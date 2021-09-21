Сьогодні, 21 вересня, відзначають Міжнародний день миру та Міжнародний день розповсюдження інформації про хворобу Альцгеймера.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день миру був заснований у 1981 році, а перший день миру був проведений у вересні 1982 року.

Цей день в історії:

1922 — американський президент Воррен Гардінг підтримав ідею створення єврейської держави в Палестині.

1933 — у Лейпцизі почався судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі Рейхстагу.

1940 — у Лондоні прийняте рішення використовувати метро як бомбосховище.

1940 — відкритий Львівський театр опери і балету.

2000 — американська співачка Барбра Стрейзанд оголосила про те, що вона залишає сцену.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Пресвятої Богородиці або другу Пречисту.

Прикмети погоди:

Яскраво-червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.

З ранку іній на траві – до негоди.

З дерев практично все листя опало – зима буде ранньою.

На деревах павутини багато – до тепла.

Зайці риють нори – до суворої зими.

Перелітні птахи низько летять – до похолодання.

21 вересня вся вода в криниці – свята.

Іменини святкують Яна, Георгій, Марія, Іван і Єгор.