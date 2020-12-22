Про це розповідають #Букви.

В Україні – День енергетика, День працівників дипломатичної служби, в Індії – День математики, у США – День висадки англійських колоністів, День обміну печивом, День коротунів, День хліба з фініками і горіхами, в Індонезії – День матері, на Кубі – День вчителя, у В’єтнамі – День збройних сил, у Зімбабве – День єдності.

Цей день в історії:

1216 — Папа Римський Гонорій III затвердив орден мандрівних проповідників (домініканців).

1845 — у Філадельфії (США) продемонстрували роботу першого синтезатора голосу, створеного німецьким винахідником Йозефом Фабером.

1882 — помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон придумав ялинкову електрогірлянду.

1895 — німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку своєї дружини Х-променями, отримавши один із перших у світі рентґенівський знімок (найперший за три роки до нього отримав український фізик Іван Пулюй).

1917 — голова уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписав розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ. Очолив Генеральне секретарство Олександр Шульгін. З 2000 року цей день щорічно відзначається в Україні як День дипломата.

1917 — Мала Рада Української Народної Республіки ухвалила закони про головну скарбницю та Державний банк України.

1917 — Конгрес США ввів у країні “сухий закон”.

1938 — біля берегів Південної Африки спіймали першу латимерію (найдавнішу зі сучасних риб).

1941 — британський прем’єр-міністр Вінстон Черчілль прибув до Вашингтона для переговорів з президентом США Франкліном Рузвельтом щодо об’єднання зусиль у війні проти Німеччини та Японії. Наслідком переговорів стало створення “Об’єднаних Націй”.

1988 — Південно-Африканська Республіка підписала з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія — Намібія.

1989 — у Соціалістичній Республіці Румунія перемогла народна революція, спрямована проти режиму Ніколае Чаушеску.

1989 — за згодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення “берлінської стіни” Бранденбурзькі ворота були відкриті для вільного проходу через них громадян обох держав.

1999 — на посту прем’єр-міністра України затверджено колишнього голову Національного банку Віктора Ющенка.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква в цей день вшановує пам’ять Святої Анни, яка є матір’ю Діви Марії. Анну наші предки вважали покровителькою вагітних.

Погодні прикмети на цей день:

яка день Анни до ночі – така зима до весни;

сонячна погода – 31 січня день буде такий же;

йде дощ – весна буде дощовою;

іній на деревах – до хорошого врожаю;

вітряна погода – до хорошого врожаю.

Що не можна робити:

Не можна сваритись, конфліктувати та бажати зла;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Вагітним жінкам не можна братись за будь-яку роботу;

Не можна зациклюватись на поганих думках;

Не можна скаржитись на зиму;

Не можна плести, в’язати та вишивати.

Іменини відзначають власники таких імен: Анна, Ганна, Володимир, Анатолій та Василь.