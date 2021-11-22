Сьогодні, 22 листопада, у світі відзначають Міжнародний день сина.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1087 — вбитий святий Ярополк Ізяславович.

1675 — Оле Ремер представив в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла.

1708 — РПЦ, з ініціативи Петра І, проголосила анафему гетьману Івану Мазепі, яка, попри майже трьохсотлітню давність і неправомірність накладення й досі вважається Московським партіархатом легітимною.

1764 — указом Катерини II скасовано гетьманство в Україні.

1906 — у Російській імперії почалася аграрна реформа Столипіна.

1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки.

1963 — в Далласі Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Кеннеді (JFK).

1975 — В Іспанії відновлено монархію — по смерті диктатора Франсіско Франко влада в країні перейшла до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, котрий цього дня став королем Іспанії.

1990 — 65-річна Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з поста прем’єр-міністра країни.

2004 — початок Помаранчевої революції.

2005 — указом Президента Віктора Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем Свободи.

2010 — початок безстрокової акції протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять преподобної Матрони Константинопольської.

Прикмети:

Іній затягнув дерева – до сильних морозів;

йде дощ – урожай пшениці буде багатим;

небо затягнуте хмарами і йде сніг – травень буде дощовим.

Іменини у Олександра, Віктора, Іллі, Матрони, Порфирія, Цецилії, Антона, Іллі, Костянтина та Івана.