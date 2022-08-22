Сьогодні, 22 серпня, у світі відзначають Всесвітній день мозку, Міжнародний день поминання людей, що стали жертвами насильства з причини їхньої релігії або переконань. В Україні сьогодні День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1770 — капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висадився на східному узбережжі Австралії, яке назвав Новим Південним Уельсом й оголосив володінням британської корони.

1864 — підписана перша Женевська конвенція, утворено товариство Червоного хреста.

1868 — Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкрив астероїд 102 Міріам.

1910 — підписаний Договір про приєднання Кореї до Японії.

1918 — відбувся обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою.

1919 — під час наступу на Київ війська УНР зайняли Житомир та станцію Попільня.

1919 — Директорія та уряд УНР ухвалили рішення про переговори з армією Денікіна щодо встановлення демаркаційної лінії між двома арміями.

1992 — президент УНР в екзилі Микола Плав’юк передав президентові України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.

2006 — катастрофа російського літака Ту-154 в Донецькій області. На борту авіалайнера, що виконував рейс Анапа — Санкт-Петербург, перебувало 160 пасажирів та 10 членів екіпажу, всі загинули.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні день Апостола Матвія (Матфія). Він народився у Віфлеємі, під керівництвом Сімеона вивчав Закон Божий.

Матвій був одним з 70 найкращих учнів Ісуса і пізніше разом з 12-ма апостолами став свідком зішестя Святого Духа. Апостол Матвій проповідував у Юдеї та Єрусалимі.

Прикмети погоди:

Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.

Сильний вітер з півдня обіцяє сніжну зиму.

Якщо вранці багато роси — до жаркого дня.

Якщо ніч ясна, а роси немає — до дощу.

Сильний вітер знаменує холодну зиму.

Спокійна і тиха погода — до теплої осені та пізньої зими.

Що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна носити металеві прикраси.

Не можна потирати руку об руку, інакше на деякий час позбудетеся прибутку.

Не можна дивитися на місяць, інакше болітиме голова.

Іменини святкують Антон, Герман, Дмитро, Іван, Леонтій, Марія, Маркіян, Матвій, Олексій, Петро, Фотій, Юліан, Яків.