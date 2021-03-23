Сьогодні, 23 березня, відзначають Всесвітній метеорологічний день.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1841 — в мансарді Королівського політехнічного інституту на Ріджент Стріт у Лондоні Річард Біерд відкрив першу в Європі публічну фотографічну студію.

1857 — Елайша Грейвз Отіс провів публічні випробування першого в світі безпечного пасажирського ліфту в п’ятиповерховому універмазі Едера Гоґвуда на Бродвеї у Нью-Йорку. Гідравлічний ліфт коштував близько $300, розвивав швидкість 0,20 м/с і приводився в рух від парової машини, встановленої в підвалі будинку.

1869 — вчена рада Лейпцигського університету надала Фрідріху Ніцше докторську степінь за сукупністю опублікованих ним наукових статей.

1876 — електротехнік і винахідник Павло Яблочков запатентував електричну лампочку.

1906 — в Російській імперії дозволили вільне переселення селян.

1918 — Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства.

1919 — у Мілані журналіст Беніто Муссоліні провів установчі збори нової політичної партії “Італійська спілка боротьби” (італ. Fasci italiani di combattimento). Цей день вважають днем народження італійського фашизму.

1928 — Кам’янець-Подільську фортецю оголосили історико-культурним заповідником.

1933 — на засіданні Рейхстагу в залі берлінського оперного театру “Крола” 441 голосом “за” проти 84 “проти” прийнято закон “Про ліквідацію тяжкого становища народу і держави”. Гітлер отримав надзвичайні повноваження диктатора.

1944 — засновано Київський ботанічний сад Академії наук УРСР.

1950 — засновано Всесвітню метеорологічну організацію. Цю дату відзначають як Всесвітній метеорологічний день.

1997 — у Маямі під час хірургічної операції 10-місячній італійській дівчинці пересаджено сім органів — рекордна кількість для однієї операції.

2001 — космічна станція “Мир” затонула в Тихому океані поблизу островів Фіджі.

2011 — обраний новий предстоятель УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав

Яке церковне свято:

Православна церква 23 березня вшановує пам’ять Василини Коринфської. Її називали володаркою весняних вод.

Прикмети погоди:

сині хмари – погода буде теплою, але дощовою;

гроза – рік буде врожайним;

холодний вітер – зима ще довго протримається.

Іменини у Кіндрата, Павла, Віктора, Никифора, Леоніда, Василини, Галини, Дмитра, Ніки, Кіндрата, Анастасії, Дениса та Михайла.