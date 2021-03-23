Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1841 — в мансарді Королівського політехнічного інституту на Ріджент Стріт у Лондоні Річард Біерд відкрив першу в Європі публічну фотографічну студію.
1857 — Елайша Грейвз Отіс провів публічні випробування першого в світі безпечного пасажирського ліфту в п’ятиповерховому універмазі Едера Гоґвуда на Бродвеї у Нью-Йорку. Гідравлічний ліфт коштував близько $300, розвивав швидкість 0,20 м/с і приводився в рух від парової машини, встановленої в підвалі будинку.
1869 — вчена рада Лейпцигського університету надала Фрідріху Ніцше докторську степінь за сукупністю опублікованих ним наукових статей.
1876 — електротехнік і винахідник Павло Яблочков запатентував електричну лампочку.
1906 — в Російській імперії дозволили вільне переселення селян.
1918 — Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства.
1919 — у Мілані журналіст Беніто Муссоліні провів установчі збори нової політичної партії “Італійська спілка боротьби” (італ. Fasci italiani di combattimento). Цей день вважають днем народження італійського фашизму.
1928 — Кам’янець-Подільську фортецю оголосили історико-культурним заповідником.
1933 — на засіданні Рейхстагу в залі берлінського оперного театру “Крола” 441 голосом “за” проти 84 “проти” прийнято закон “Про ліквідацію тяжкого становища народу і держави”. Гітлер отримав надзвичайні повноваження диктатора.
1944 — засновано Київський ботанічний сад Академії наук УРСР.
1950 — засновано Всесвітню метеорологічну організацію. Цю дату відзначають як Всесвітній метеорологічний день.
1997 — у Маямі під час хірургічної операції 10-місячній італійській дівчинці пересаджено сім органів — рекордна кількість для однієї операції.
2001 — космічна станція “Мир” затонула в Тихому океані поблизу островів Фіджі.
2011 — обраний новий предстоятель УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав
Яке церковне свято:
Православна церква 23 березня вшановує пам’ять Василини Коринфської. Її називали володаркою весняних вод.
Прикмети погоди:
сині хмари – погода буде теплою, але дощовою;
гроза – рік буде врожайним;
холодний вітер – зима ще довго протримається.
Іменини у Кіндрата, Павла, Віктора, Никифора, Леоніда, Василини, Галини, Дмитра, Ніки, Кіндрата, Анастасії, Дениса та Михайла.