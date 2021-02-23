Про це розповідають #Букви.
У США – День керлінгу, День бананового хліба, День гри в теніс, День плитки, День раціоналізації, в Японії – День народження імператора, у Таджикистані – День створення збройних сил, у Гайані – День республіки, в Брунеї – День незалежності, у Канаді – День сільського господарства.
Цей день в історії:
303 — римський імператор Діоклетіан наказав знищити християнську церкву в Нікомидії, що дало початок восьми рокам Діоклетіанського переслідування.
532 — візантійський імператор Юстиніан I наказав побудувати нову православну базиліку в Константинополі — Собор Святої Софії.
1455 — традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом.
1833 — у військовому міністерстві Франції видано наказ, згідно із яким “…офіцери генерального штабу можуть залучатися (французькою мовою-attache) до посольств для виконання дипломатичних завдань. Початок створення інституту військових аташе, як першооснови воєнної дипломатії.
1863 — британські мандрівники оголосили про відкриття ними джерел річки Ніл.
1874 — британський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс.
1886 — американець Чарльз Голл електролітичним методом отримав алюміній.
1927 — німецький фізик-теоретик Вернер Гейзенберг пише листа колезі-фізику Вольфгангу Паулі, в якому вперше описує свій принцип невизначеності.
1934 — Леопольд III стає королем Бельгії.
1941 — Плутоній вперше виготовлений і виділений доктором Гленном Теодором Сіборгом.
2010 — невідомі злочинці залили більше 2,5 мільйонів літрів дизельного палива та інших вуглеводнів в річку Ламбро, в північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи.
2021 — Всесвітній день стерилізації тварин.
Яке сьогодні церковне свято:
23 лютого православні віруючі шанують святих Прохора і Харлампія.
Народні прикмети на 23 лютого:
З цього дня морози починають слабшати.
Сильні морози в цей час бувають зазвичай вночі.
Ясний місяць на небі віщує грозові дощі.
Морозна погода – до теплого березня.
Іменини: Валентина, Ганна, Галина, Прохір, Симон, Антон, Аркадій, Ізабелла, Полікарп, Емілій.