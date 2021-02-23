23 лютого у світі відзначають День взаєморозуміння і миру, День дизельного двигуна, Всесвітній день стерилізації домашніх тварин, Міжнародний день собачого печива.

Про це розповідають #Букви.

У США – День керлінгу, День бананового хліба, День гри в теніс, День плитки, День раціоналізації, в Японії – День народження імператора, у Таджикистані – День створення збройних сил, у Гайані – День республіки, в Брунеї – День незалежності, у Канаді – День сільського господарства.

Цей день в історії:

303 — римський імператор Діоклетіан наказав знищити християнську церкву в Нікомидії, що дало початок восьми рокам Діоклетіанського переслідування.

532 — візантійський імператор Юстиніан I наказав побудувати нову православну базиліку в Константинополі — Собор Святої Софії.

1455 — традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом.

1833 — у військовому міністерстві Франції видано наказ, згідно із яким “…офіцери генерального штабу можуть залучатися (французькою мовою-attache) до посольств для виконання дипломатичних завдань. Початок створення інституту військових аташе, як першооснови воєнної дипломатії.

1863 — британські мандрівники оголосили про відкриття ними джерел річки Ніл.

1874 — британський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс.

1886 — американець Чарльз Голл електролітичним методом отримав алюміній.

1927 — німецький фізик-теоретик Вернер Гейзенберг пише листа колезі-фізику Вольфгангу Паулі, в якому вперше описує свій принцип невизначеності.

1934 — Леопольд III стає королем Бельгії.

1941 — Плутоній вперше виготовлений і виділений доктором Гленном Теодором Сіборгом.

2010 — невідомі злочинці залили більше 2,5 мільйонів літрів дизельного палива та інших вуглеводнів в річку Ламбро, в північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи.

2021 — Всесвітній день стерилізації тварин.

Яке сьогодні церковне свято:

23 лютого православні віруючі шанують святих Прохора і Харлампія.

Народні прикмети на 23 лютого:

З цього дня морози починають слабшати.

Сильні морози в цей час бувають зазвичай вночі.

Ясний місяць на небі віщує грозові дощі.

Морозна погода – до теплого березня.

Іменини: Валентина, Ганна, Галина, Прохір, Симон, Антон, Аркадій, Ізабелла, Полікарп, Емілій.