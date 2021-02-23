23 лютого 103 роки тому у Севастополі матроси Чорноморського флоту закатували та вбили першого голову уряду Кримської Народної Республіки Номана Челебіджихана.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу.

“103 років тому, 23 лютого 1918 року, в Севастополі матросами Чорноморського Флоту, контрольованого більшовиками, був по-звірячому закатований і вбитий Номан Челебіджихан – перший голова уряду Кримської Народної Республіки, один з організаторів I Курултаю кримськотатарського народу, муфтій мусульман Криму, Білорусії, Литви та Польщі, автор вірша Ant etkenmen (“Я поклявся”), що став пізніше кримськотатарським національним гімном”, – написав Чубаров.

За його словами, це жорстоке вбивство було спрямоване на подавлення зусиль кримськотатарського народу до розбудови власної держави.

Крім того, 23 лютого 1944 року війська НКВС СРСР почали тотальну депортацію зі своїх земель інгушського та чеченського народів.

“Через два місяці така ж жахлива трагедія прийшла і на кримську землю. 18 травня 1944 року весь кримськотатарський народ був підданий насильницькому вигнанню зі своєї Батьківщини”, – нагадав Рефат Чубаров.

Номан Челебіджихан народився 1885 року в сім’ї мулли. Навчався в Бахчисараї, Стамбулі та Санкт-Петербурзі. Після Лютневої революції був обраний муфтієм Криму, а згодом – головою першого Курултаю кримських татар. Заарештований більшовиками в січні 1918 року, пізніше убитий в севастопольській в’язниці. Тіло 33-річного Номана Челебіджихана викинули в море.

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