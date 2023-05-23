23 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

23 травня відзначають Міжнародний день по викоріненню акушерських свищів, Всесвітній день черепахи та День щасливої монетки. В Україні цього дня - День морської піхоти України та День Героїв. Християни сьогодні згадують апостола Симона.

Джерело: #Букви

Міжнародний день по викоріненню акушерських свищів: акушерська фістула – одна з найбільш серйозних і трагічних травм, які можуть статися під час пологів. Фістула (акушерський свищ) утворюється, головним чином, у жінок, що живуть в злиднях і в культурних умовах, де статус жінки і її самооцінка можуть майже повністю залежати від її заміжжя і здатності мати дітей. Міжнародна кампанія протидії цій хворобі, розпочата UNFPA і партнерами у 2003 році. Тепер представлена в 50 країнах Африки, Азії та арабського регіону.

Всесвітній день черепахи: щорічне свято, яке відзначається 23 травня. Свято започатковане Американським товариством порятунку черепах (англ. American Tortoise Rescue) з 2000 року, щоб привернути увагу до проблем загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми.

День щасливої монетки: нерідко монета слугує талісманом вдачі, щастя, добробуту. Саме таку монетку ми нерідко кидаємо у море або фонтан, щоб повернутись до бажаного місця, чи, наприклад, для здійснення заповітної мрії. Щасливу монетку можна носити при собі з метою притягання фінансового добробуту.

В Україні сьогодні відзначають:

День морської піхоти України – професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, яке відзначається щороку 23 травня. Свято започатковане 2014 року, і у 2014—2017 роках відзначалося 16 листопада. Чинна дата святкування 23 травня встановлена від 2018 року Указом Президента України № 145/2018 “Про День морської піхоти України”.

День Героїв – щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків та воячок — борців за самостійну соборну Українську державу, передусім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, УГА, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та сучасної національно-визвольної московсько-української війни. День Героїв — це день пам’яті усіх русинів-українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність Української держави, це свято величі духу українських вояків та воячок — борців за самостійну соборну Українську державу і є символом незборимості української нації. У сучасному вигляді відзначається 23 травня, але святкові та пам’ятні заходи відбуваються впродовж усього тижня, на який припадає свято. Для зручності та якомога більшої участі масові заходи відбуваються, зокрема, у п’ятницю, суботу та неділю, що настає після свята. Львівська обласна рада ухвалила рішення про святкування у четверту неділю травня.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Німеччина – День Конституції

Таджикистан – День молоді

Ямайка – День праці

Азербайджан – День працівників Міністерства екології та природних ресурсів і свято Сповіщення Баба

Грузія – День святого Апостола Симона Кананіта

Мексика – День студента

США – День штату Південна Кароліна та Національний день ірисок

Цього дня у світі:

1430 — у битві при Комп’єні бургундці взяли в полон Жанну д’Арк, котру згодом вони продали англійцям.

1498 — Джироламо Савонарола спалений на вогнищі у Флоренції, Італія.

1533 — шлюб короля Генріха VIII з Катериною Арагонською визнано недійсним.

1536 — засновано Португальську інквізицію.

1592 — у Венеційській республіці Свята інквізиція арештувала італійського філософа Джордано Бруно, звинуваченого в єресі.

1666 — за рішенням Православного собору розстрижений і підданий церковному прокляттю протопоп Аввакум Петрович. Початок церковного розколу в Московському царстві.

1788 — Південна Кароліна ратифікувала Конституцію Сполучених Штатів як восьмий американський штат.

1846 — мексикансько-американська війна: президент Мексики Маріано Паредес неофіційно оголосив війну Сполученим Штатам.

1877 — проголошена повна незалежність Румунії від Османської імперії.

1910 — в Києві здійснений перший політ вітчизняного літака Кудашев-1.

1911 — в Лондоні розпочалася Перша Імперська конференція.

1927 — У містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстріляли машину, у котрій знаходились Бонні Паркер та Клайд Берроу.

1938 — убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим.

1945 — Друга світова війна: Генріх Гіммлер скоїв самогубство.

1949 — у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина.

1951 — тибетці підписали угоду із сімнадцяти пунктів з Китаєм.

1953 — впродовж 48 годин в Литовській РСР арештовані та депортовані майже 37 тисяч селян, що не вступили в колгоспи.

1984 — головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров’я.

1988 — прощання Мішеля Платіні з великим футболом.

1995 — випущено першу версію мови програмування Java.

2006 — Сербія визнала результати референдуму про суверенітет Чорногорії.

2006 — на Алясці вивергається стратовулкан Маунт-Клівленд.

2008 — відкрита 46 станція Київського метрополітену — “Червоний хутір”.

2015 — щонайменше 30 людей загинули в результаті повеней і торнадо в Техасі, Оклахомі та на півночі Мексики.

Яке сьогодні церковне свято:

23 травня в церковному календарі – день пам’яті апостола Симона. Він був братом Ісуса Христа і Юди, відноситься до дванадцяти найголовніших апостолів. Народився в місті Кани, тому його часто називають Канаїтом. Отримав також прізвисько Зілот, тому що був затятим прихильником законів. Надзвичайно сильно Симон любив Господа і всюди слідував за ним. Помер у Великій Британії, де його розіп’яли на хресті.

Прикмети:

Чути пташиний спів до світанку — чекайте на дощ.

Навколо нори кріт порозкидав землю — цього дня піде дощ.

На небі весь день тримаються купчасті хмари — до теплих і сонячних днів.

Йде дощ — літо буде непогожим.

Традиції:

Вважалося, що сьогодні потрібно обов’язково пройтися босоніж по сирій землі – щоб вилікуватися від хвороб і набратися сили.

Наші предки в цей день збирали лікарські трави. Їх приносили в дім, розкладали по кутах і вішали в пучку над вхідними дверима – для захисту від злих людей.

Іменини сьогодні святкують:

Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія.