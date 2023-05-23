23 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Джерело: #Букви
Міжнародний день по викоріненню акушерських свищів: акушерська фістула – одна з найбільш серйозних і трагічних травм, які можуть статися під час пологів. Фістула (акушерський свищ) утворюється, головним чином, у жінок, що живуть в злиднях і в культурних умовах, де статус жінки і її самооцінка можуть майже повністю залежати від її заміжжя і здатності мати дітей. Міжнародна кампанія протидії цій хворобі, розпочата UNFPA і партнерами у 2003 році. Тепер представлена в 50 країнах Африки, Азії та арабського регіону.
Всесвітній день черепахи: щорічне свято, яке відзначається 23 травня. Свято започатковане Американським товариством порятунку черепах (англ. American Tortoise Rescue) з 2000 року, щоб привернути увагу до проблем загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми.
День щасливої монетки: нерідко монета слугує талісманом вдачі, щастя, добробуту. Саме таку монетку ми нерідко кидаємо у море або фонтан, щоб повернутись до бажаного місця, чи, наприклад, для здійснення заповітної мрії. Щасливу монетку можна носити при собі з метою притягання фінансового добробуту.
В Україні сьогодні відзначають:
День морської піхоти України – професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, яке відзначається щороку 23 травня. Свято започатковане 2014 року, і у 2014—2017 роках відзначалося 16 листопада. Чинна дата святкування 23 травня встановлена від 2018 року Указом Президента України № 145/2018 “Про День морської піхоти України”.
День Героїв – щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків та воячок — борців за самостійну соборну Українську державу, передусім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, УГА, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та сучасної національно-визвольної московсько-української війни. День Героїв — це день пам’яті усіх русинів-українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність Української держави, це свято величі духу українських вояків та воячок — борців за самостійну соборну Українську державу і є символом незборимості української нації. У сучасному вигляді відзначається 23 травня, але святкові та пам’ятні заходи відбуваються впродовж усього тижня, на який припадає свято. Для зручності та якомога більшої участі масові заходи відбуваються, зокрема, у п’ятницю, суботу та неділю, що настає після свята. Львівська обласна рада ухвалила рішення про святкування у четверту неділю травня.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Німеччина – День Конституції
- Таджикистан – День молоді
- Ямайка – День праці
- Азербайджан – День працівників Міністерства екології та природних ресурсів і свято Сповіщення Баба
- Грузія – День святого Апостола Симона Кананіта
- Мексика – День студента
- США – День штату Південна Кароліна та Національний день ірисок
Цього дня у світі:
- 1430 — у битві при Комп’єні бургундці взяли в полон Жанну д’Арк, котру згодом вони продали англійцям.
- 1498 — Джироламо Савонарола спалений на вогнищі у Флоренції, Італія.
- 1533 — шлюб короля Генріха VIII з Катериною Арагонською визнано недійсним.
- 1536 — засновано Португальську інквізицію.
- 1592 — у Венеційській республіці Свята інквізиція арештувала італійського філософа Джордано Бруно, звинуваченого в єресі.
- 1666 — за рішенням Православного собору розстрижений і підданий церковному прокляттю протопоп Аввакум Петрович. Початок церковного розколу в Московському царстві.
- 1788 — Південна Кароліна ратифікувала Конституцію Сполучених Штатів як восьмий американський штат.
- 1846 — мексикансько-американська війна: президент Мексики Маріано Паредес неофіційно оголосив війну Сполученим Штатам.
- 1877 — проголошена повна незалежність Румунії від Османської імперії.
- 1910 — в Києві здійснений перший політ вітчизняного літака Кудашев-1.
- 1911 — в Лондоні розпочалася Перша Імперська конференція.
- 1927 — У містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстріляли машину, у котрій знаходились Бонні Паркер та Клайд Берроу.
- 1938 — убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим.
- 1945 — Друга світова війна: Генріх Гіммлер скоїв самогубство.
- 1949 — у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина.
- 1951 — тибетці підписали угоду із сімнадцяти пунктів з Китаєм.
- 1953 — впродовж 48 годин в Литовській РСР арештовані та депортовані майже 37 тисяч селян, що не вступили в колгоспи.
- 1984 — головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров’я.
- 1988 — прощання Мішеля Платіні з великим футболом.
- 1995 — випущено першу версію мови програмування Java.
- 2006 — Сербія визнала результати референдуму про суверенітет Чорногорії.
- 2006 — на Алясці вивергається стратовулкан Маунт-Клівленд.
- 2008 — відкрита 46 станція Київського метрополітену — “Червоний хутір”.
- 2015 — щонайменше 30 людей загинули в результаті повеней і торнадо в Техасі, Оклахомі та на півночі Мексики.
Яке сьогодні церковне свято:
23 травня в церковному календарі – день пам’яті апостола Симона. Він був братом Ісуса Христа і Юди, відноситься до дванадцяти найголовніших апостолів. Народився в місті Кани, тому його часто називають Канаїтом. Отримав також прізвисько Зілот, тому що був затятим прихильником законів. Надзвичайно сильно Симон любив Господа і всюди слідував за ним. Помер у Великій Британії, де його розіп’яли на хресті.
Прикмети:
- Чути пташиний спів до світанку — чекайте на дощ.
- Навколо нори кріт порозкидав землю — цього дня піде дощ.
- На небі весь день тримаються купчасті хмари — до теплих і сонячних днів.
- Йде дощ — літо буде непогожим.
Традиції:
- Вважалося, що сьогодні потрібно обов’язково пройтися босоніж по сирій землі – щоб вилікуватися від хвороб і набратися сили.
- Наші предки в цей день збирали лікарські трави. Їх приносили в дім, розкладали по кутах і вішали в пучку над вхідними дверима – для захисту від злих людей.
Іменини сьогодні святкують:
Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія.
- За даними синоптиків у вівторок, 23 травня, у більшості регіонів очікуються короткочасні дощі.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 22 травня.