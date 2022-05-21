У понеділок, 23 травня, представники понад 40 країн світу знову зберуться разом, щоб обговорити воєнну допомогу Україні для боротьби з російською агресією.

Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, друга зустріч формату “Рамштайн” відбудеться онлайн. Зокрема міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, голова перемовин, братиме у них участь зі свого кабінету у Пентагоні.

“У перемовинах візьмуть участь понад 40 країн, як це було місяць тому, щоб допомогти Україні у сфері безпеки та зрозуміти, як вона (зустріч – ред.) виглядатиме у майбутньому”, – наголосив Кірбі.

Також про нову зустріч повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter-акаунті. Він написав про свої перемовини з Ллойдом Остіном та заявив, що на них обговорювали майбутню зустріч у форматі “Рамштайн-2”, де будуть оцінювати потреби української армії.