Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, друга зустріч формату “Рамштайн” відбудеться онлайн. Зокрема міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, голова перемовин, братиме у них участь зі свого кабінету у Пентагоні.
“У перемовинах візьмуть участь понад 40 країн, як це було місяць тому, щоб допомогти Україні у сфері безпеки та зрозуміти, як вона (зустріч – ред.) виглядатиме у майбутньому”, – наголосив Кірбі.
Також про нову зустріч повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter-акаунті. Він написав про свої перемовини з Ллойдом Остіном та заявив, що на них обговорювали майбутню зустріч у форматі “Рамштайн-2”, де будуть оцінювати потреби української армії.
- Нагадаємо, 26 квітня 2022 року на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч представників оборонних відомств понад 40 країн. Причому не лише країн ЄС та НАТО – взяли участь держави Африки, Близького Сходу і Перської затоки, Азійсько-Тихоокеанського регіону. Це справжня коаліція, мета якої – не просто стримати Кремль, а перемогти російську тиранію, забезпечити цивілізованому світу можливість виграти цю війну.