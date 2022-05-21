Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, друга зустріч формату “Рамштайн” відбудеться онлайн. Зокрема міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, голова перемовин, братиме у них участь зі свого кабінету у Пентагоні.

“У перемовинах візьмуть участь понад 40 країн, як це було місяць тому, щоб допомогти Україні у сфері безпеки та зрозуміти, як вона (зустріч – ред.) виглядатиме у майбутньому”, – наголосив Кірбі.

Також про нову зустріч повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter-акаунті. Він написав про свої перемовини з Ллойдом Остіном та заявив, що на них обговорювали майбутню зустріч у форматі “Рамштайн-2”, де будуть оцінювати потреби української армії.

 