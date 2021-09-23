Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день мови жестів, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми, День боротьби з незавершеністю дітьми середньої школи та День шашок.

Про це повідомляють #Букви.

А ще сьогодні день народження жувальної гумки.

Цей день в історії:

1846 — Йоганн Готфрід Ґалле та Генріх Луї д’Аррест відкрили Нептун, восьму планету Сонячної системи.

1848 — американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку.

1913 — француз Ролан Гаррос першим перелетів через Середземне море.

1918 — Рада Міністрів Української Держави ухвалила виділення морського міністерства в окреме відомство (поєднання обов’язків військового і морського міністрів в одній особі було тимчасовим заходом).

1919 — на спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалено рішення негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна.

1919 — почався єврейський погром у Фастові, влаштований білогвардійцями.

1920 — відкрито Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН (у 1930 р. об’єднано з округовою бібліотекою ім. К. А. Тімірязева).

1938 — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладено капсулу часу, яку повинні розкрити у 6939 році.

1939 — Дрогобич передано німецькою армією червоноармійським військам.

1944 — згідно з Люблінською угодою почалося переселення етнічних українців з Польської республіки в Українську РСР, а поляків — у зворотному напрямку.

1991 — Вірменія проголосила незалежність.

1992 — на американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснено останній ядерний вибух.

1998 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 1199 — яка зобов’язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово.

2002 — у Бельгії набрав чинності закон про евтаназію.

2008 — презентація першої версії операційної системи “Android”.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 23 вересня вшановує пам’ять святих Петра і Павла – єпископів Нікейських.

Прикмети погоди:

Багато горобини в лісі – до похмурої осені і суворої зими. Мало горобини означало, що осінь буде суха, а зима – пізньою.

Гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.

Ягоди клали під дах будинків для того, щоб чорт не вселився, а ще, щоб в будинку було щастя.

Іменини у Андрія, Климента, Павла, Петра, Івана, Тетяни та Євгена.