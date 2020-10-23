У п'ятницю, 23 жовтня, в світі відзначають День працівників реклами, Міжнародний день снігового барса, День моля і так далі.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

День працівників реклами – професійне свято всіх працівників рекламної сфери регулярно відзначають в середині осені. В Україні День рекламіста почали відзначати з 1994 року.

Міжнародний день снігового барса (International Snow Leopard Day) – це екологічне свято було започатковано в 2013 році на Всесвітньому форумі, присвяченому збереженню ірбіса.

День моля – неофіційне свято хіміків на честь числа Авогадро, яке визначає кількість частинок (атомів, молекул та ін.), що містяться в одному молі речовини, і приблизно дорівнює 6,02⋅1023. Це число якраз припадає на сьогоднішній день: 6:02 ранку або 6:02 вечора 10/23.

Православні свята 23 жовтня

23 жовтня вшановували брата і сестру – Євлампія і Євлампію. Жили вони в часи правління імператора Максиміліана, який був відомий своєю нетерпимістю до послідовників християнської віри.

Євлампій і Євлампія були зі знатного роду і могли б прожити безбідно, але вирішили прийняти християнство. Коли вони дізналися про наказ Максиміліана позбавити місто від всіх християн, то не втекли, а сам Євлампій посміявся в обличчя імператору, за що його схопили і піддали великій кількості катувань.

Всі муки Євлампій переносив стійко і не відмовився від своєї віри. Євлампія, дізнавшись про те, як страждає Євлампій, теж пішла на суд і оголосила себе християнкою, сказавши, що готова терпіти такі страждання разом зі своїм братом. Язичники намагалися спалити брата і сестру в печі, зварити в окропі, але не змогли заподіяти їм ніякої шкоди. Тоді імператор розпорядився відрубати голову Євлампію, після чого його сестра померла від горя.

Знахарі і чаклуни 23 жовтня виходили “на полювання” за травою під назвою рута. Вона, на їхню думку, мала велику магічну силу. Ця трава захищала від злих духів і темних сил. Її розвішували по хатах і сараях.

Прикмети:

Якщо в цей день мороз не вдарив, то зима не настане в найближчі чотири тижні.

Якщо протягом дня західна частина неба чиста, то дощу не чекай.

Листя на вербі почало знизу жовтіти і облітати – зима буде рання.

Вітер зі сходу чи півночі – до похолодання.

Якщо волога і холодна погода, то незабаром випаде сніг,

Якщо вранці сильний туман, то найближчі кілька днів буде сонячно і тепло.

Якщо дуже чутно спів птахів, то бабине літо затримається.

Якщо на березі майже не залишилося листя, то варто очікувати заморозки.

Що не можна робити:

У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм і дорожних аварій. Якщо ви водій – будьте уважні за кермом або не сідайте сьогодні в автомобіль.

Не рекомендується влаштовувати шопінг. Вважається, що покупки, здійснені в цю п’ятницю, довго не прослужать. Правда, мова йде більше про одяг або техніку. За їжею ходити не забороняється.

Наші предки вірили: якщо влаштувати торжество в цю п’ятницю, шлюб довго не протримається.

Не можна мести підлогу і скидати рукою крихти зі столу, інакше можна відігнати від себе здоров’я та удачу.

Іменинники: Євлампій, Євлампія, Інокентій, Амвросій, Андрій, Вассіан, Феофіл.

23 жовтня: цей день в історії

1803 – Джон Дальтон розраховує атомні маси для 21-го елемента і з’єднання.

1814 – в Лондоні хірург Джозеф Карпью (Joseph Carpue) офіційно провів першу в сучасній історії пластичну операцію – по відновленню форми носа.

1859 – в Києві відкрита перша недільна школа.

1946 – перше засідання Генеральної Асамблеї ООН.

23 жовтня: хто народився в цей день

1868 – Фредерік Ланчестер, англійський інженер, один з творців першого британського автомобіля.

1920 – Джанні Родарі, італійський дитячий письменник, казкар і журналіст.

1940 – Пеле, бразильський футболіст, триразовий чемпіон світу, “король футболу”.

1940 – Геннадій Півняк, український вчений-енергетик, академік НАН України, професор.

1976 – Райан Рейнольдс, канадський актор кіно і телебачення, продюсер.

1986 – Емілія Кларк, британська актриса театру, кіно і телебачення.

1989 – Андрій Ярмоленко, український футболіст.