24 грудня Різдвяний святвечір у католиків і протестантів, в Україні відзначають професійне свято працівники архівів. У Мексиці - Хороша ніч, в Італії - Свято семи риб, у Фінляндії - День декларації про Різдвяний мир, в Лівії - День Незалежності, в США - День Егг-нога, в Мікронезії - День Конституції.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1790 – День взяття турецької фортеці Ізмаїл російськими військами під командуванням А. В. Суворова

1914 – Коротке неофіційне припинення бойових дій на західному фронті Першої світової війни, що проходило на Святвечір та Різдво 1914 між британськими та французькими солдатами з одного боку, та німецькими з іншого

1917 – Проведено Всеукраїнський (більшовицький) з’їзд Рад у Харкові, на якому проголошено маріонеткову Українську Радянську республіку – УНР

1924 – Албанія стала республікою, але вже в 1928 парламент розпущений, а Албанія проголошена королівством

1943 – Початок великого наступу радянських військ на Правобережній Україні

1979 – СРСР розпочав окупацію Афганістану

1982 – Зразок великого серійного вантажного літака у світі Ан-124 “Руслан” здійснив перший політ

1997 – Відбувся перший концерт гурту Мандри. Цей день вважається датою заснування гурту

Сьогодні народилися

1491 – Святий Ігнатій Лойола, засновник Ордену Єзуїтів

1798 – Адам Міцкевич, польський поет-романтик. Поезією Адама Міцкевича захоплювався Тарас Григорович Шевченко

1837 – Єлизавета Баварська, дружина імператора Франца Йосипа I

1844 — Желехівський Євген лексикограф, фольклорист та педагог

1905 – Костянтин Данькевич, український композитор, народний артист СРСР

1906 – Джеймс Хедлі Чейз, англійський письменник, який написав понад 80 детективів

1908 – Любов Добржанська, радянська актриса театру та кіно, народна артистка СРСР

1937 – В’ячеслав Чорновіл, літературний критик, публіцист, діяч руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу

1946 – Леонід Філатов актор, режисер, поет

1971 – Рікі Мартін, пуерто-риканський співак, один з найбільш латиноамериканських артистів.

Що сьогодні не можна робити

За старих часів в цей день не рекомендувалося виходити з дому без особливої потреби. Вважалося, що на вулицях бродить різна нечисть. Зазвичай вона показувалася у вигляді хуртовини.

Чого не можна робити сьогодні

заборонено розбивати посуд

краще не вступати у сварки з родиною

не рекомендується голосно розмовляти

Православна церква 24 грудня вшановує пам’ять преподобного Никона Печерського (ігумена Києво-Печерської Лаври) і преподобного Данила Стовпника (подвижника). Інші назви свята: “Никон”, “Никон сухий Печерський”,” Данило”, “Данила і Лука”.

Традиції:

Раніше говорили: “Никон стоїть біля ікон”. У цей час церква наказує молитися за рідних і близьких, вважається, що святий Никон може дарувати спокій та втіху будь-якій душі.

24 грудня слід запалити лампаду. Наші пращури вірили, що преподобний Никон і світло лампади, що горить, здатні відігнати нечисту силу, що кружляє на землі хуртовиною і буранами.

Цього дня за повір’ями нечисть ходить світом, і треба від неї захиститися, щоб не було бід і проблем. У цей період люди завжди були обережними, не брали до рук гострих предметів, щоб не накликати неприємності.

У цей день може виповнитись заповітне бажання, але для цього потрібно прошепотіти його в темному кутку. А ось лаятись не варто – щастя потім рік не бачити.