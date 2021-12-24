Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
1790 – День взяття турецької фортеці Ізмаїл російськими військами під командуванням А. В. Суворова
1914 – Коротке неофіційне припинення бойових дій на західному фронті Першої світової війни, що проходило на Святвечір та Різдво 1914 між британськими та французькими солдатами з одного боку, та німецькими з іншого
1917 – Проведено Всеукраїнський (більшовицький) з’їзд Рад у Харкові, на якому проголошено маріонеткову Українську Радянську республіку – УНР
1924 – Албанія стала республікою, але вже в 1928 парламент розпущений, а Албанія проголошена королівством
1943 – Початок великого наступу радянських військ на Правобережній Україні
1979 – СРСР розпочав окупацію Афганістану
1982 – Зразок великого серійного вантажного літака у світі Ан-124 “Руслан” здійснив перший політ
1997 – Відбувся перший концерт гурту Мандри. Цей день вважається датою заснування гурту
Сьогодні народилися
- 1491 – Святий Ігнатій Лойола, засновник Ордену Єзуїтів
- 1798 – Адам Міцкевич, польський поет-романтик. Поезією Адама Міцкевича захоплювався Тарас Григорович Шевченко
- 1837 – Єлизавета Баварська, дружина імператора Франца Йосипа I
- 1844 — Желехівський Євген лексикограф, фольклорист та педагог
- 1905 – Костянтин Данькевич, український композитор, народний артист СРСР
- 1906 – Джеймс Хедлі Чейз, англійський письменник, який написав понад 80 детективів
- 1908 – Любов Добржанська, радянська актриса театру та кіно, народна артистка СРСР
- 1937 – В’ячеслав Чорновіл, літературний критик, публіцист, діяч руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу
- 1946 – Леонід Філатов актор, режисер, поет
- 1971 – Рікі Мартін, пуерто-риканський співак, один з найбільш латиноамериканських артистів.
Що сьогодні не можна робити
За старих часів в цей день не рекомендувалося виходити з дому без особливої потреби. Вважалося, що на вулицях бродить різна нечисть. Зазвичай вона показувалася у вигляді хуртовини.
Чого не можна робити сьогодні
- заборонено розбивати посуд
- краще не вступати у сварки з родиною
- не рекомендується голосно розмовляти
Православна церква 24 грудня вшановує пам’ять преподобного Никона Печерського (ігумена Києво-Печерської Лаври) і преподобного Данила Стовпника (подвижника). Інші назви свята: “Никон”, “Никон сухий Печерський”,” Данило”, “Данила і Лука”.
Традиції:
Раніше говорили: “Никон стоїть біля ікон”. У цей час церква наказує молитися за рідних і близьких, вважається, що святий Никон може дарувати спокій та втіху будь-якій душі.
24 грудня слід запалити лампаду. Наші пращури вірили, що преподобний Никон і світло лампади, що горить, здатні відігнати нечисту силу, що кружляє на землі хуртовиною і буранами.
Цього дня за повір’ями нечисть ходить світом, і треба від неї захиститися, щоб не було бід і проблем. У цей період люди завжди були обережними, не брали до рук гострих предметів, щоб не накликати неприємності.
У цей день може виповнитись заповітне бажання, але для цього потрібно прошепотіти його в темному кутку. А ось лаятись не варто – щастя потім рік не бачити.