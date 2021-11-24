Про це повідомляють #Букви.
24 листопада святкують Міжнародний день вина “Карменер”. Заснували свято у 2014 році на честь 20-ї річниці відродження цього сорту.
Цей день в історії:
1638 — Козацька рада в урочищі Маслів Став затвердила “Ординацію Війська Запорозького Реєстрового” — статут запорізьких козаків.
1859 — Чарльз Дарвін опублікував свою працю “Походження видів”, що є одним з найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення.
1910 — у Севастополі розпочала роботу офіцерська школа авіації.
1918 — ескадра Антанти взяла Севастополь.
1969 — Договір про непоширення ядерної зброї ратифікований у США та СРСР (президент США Річард Ніксон підписав відповідний законопроєкт, договір був ратифікований Президією Верховної Ради СРСР).
1994 — в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ.
2004 — Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні результати виборів президента України. Переможцем було визнано Віктора Януковича. Протокол підписали 11 членів комісії, один із яких, Олександр Чупахін, підписав його з позначкою, що цей документ “не відповідає волевиявленню українського народу”. Не підписали протокол троє членів ЦВК — Андрій Магера, Руслан Князевич і Ярослав Давидович.
Яке сьогодні церковне свято:
24 листопада віряни відзначають день пам’яті святих мучеників Віктора та Стефаниди. Їх стратили через своє небажання відмовитися від християнства.
Прикмети:
якщо сьогодні яскраво світить сонце, скоро буде холодна погода;
протягом тижня йде мокрий сніг – до відлиги;
24 листопада тепла погода – зима буде теж теплою, і навпаки;
вночі на небі багато зірок, то наступного року буде хороший урожай на гриби.
Сьогодні іменини святкують Вікентій, Максим, Євген, Віктор, Степан, Олександр, Федір.