24 листопада у світі відзначають Міжнародний день еволюції. Дату обрали на честь публікації книги Чарльза Дарвіна "Походження видів". А ще сьогодні Міжнародний день моржа.

Про це повідомляють #Букви.

24 листопада святкують Міжнародний день вина “Карменер”. Заснували свято у 2014 році на честь 20-ї річниці відродження цього сорту.

Цей день в історії:

1638 — Козацька рада в урочищі Маслів Став затвердила “Ординацію Війська Запорозького Реєстрового” — статут запорізьких козаків.

1859 — Чарльз Дарвін опублікував свою працю “Походження видів”, що є одним з найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення.

1910 — у Севастополі розпочала роботу офіцерська школа авіації.

1918 — ескадра Антанти взяла Севастополь.

1969 — Договір про непоширення ядерної зброї ратифікований у США та СРСР (президент США Річард Ніксон підписав відповідний законопроєкт, договір був ратифікований Президією Верховної Ради СРСР).

1994 — в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ.

2004 — Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні результати виборів президента України. Переможцем було визнано Віктора Януковича. Протокол підписали 11 членів комісії, один із яких, Олександр Чупахін, підписав його з позначкою, що цей документ “не відповідає волевиявленню українського народу”. Не підписали протокол троє членів ЦВК — Андрій Магера, Руслан Князевич і Ярослав Давидович.

Яке сьогодні церковне свято:

24 листопада віряни відзначають день пам’яті святих мучеників Віктора та Стефаниди. Їх стратили через своє небажання відмовитися від християнства.

Прикмети:

якщо сьогодні яскраво світить сонце, скоро буде холодна погода;

протягом тижня йде мокрий сніг – до відлиги;

24 листопада тепла погода – зима буде теж теплою, і навпаки;

вночі на небі багато зірок, то наступного року буде хороший урожай на гриби.

Сьогодні іменини святкують Вікентій, Максим, Євген, Віктор, Степан, Олександр, Федір.