#Букви розповідають, які ще свята відзначають у світі.
Сьогодні в Бразилії відзначають День кави, в Еритреї – День незалежності, в Еквадорі – День Пічинча (День незалежності від Іспанії). У США святкують День ескарго, День полювання на сміттяра, День братів, День сонцезахисного крему.
Європейський день парків заснований Федерацією Європарк – європейською організацією, яка об’єднує охоронювані природні території в тридцяти шести європейських країнах. Проведено вперше в 1999 році цей день тепер святкується щорічно 24 травня у всій Європі.
24 травня 1909 року в Європі були створені перші національні парки – дев’ять національних парків, заснованих в Швеції.
В цей день в 2003 році Україна вперше взяла участь у конкурсі “Євробачення”.
Народні прикмети
- Якщо в цей день туман, який стелиться по землі і не закінчується зі сходом сонця, то незабаром буде буря.
- Дощова погода – влітку буде багато дощів.
- Багряний схід – чекайте грозового літа.
- Червоний схід – влітку буде багато гроз і пожеж.
- Кішка спить животом догори – скоро буде спекотна погода.
Що не можна робити
- Не можна займатися роботою в полі і городі.
- Не варто робити великі покупки.
- У цей день краще не починати великі справи.
Що можна робити
Сьогодні варто присвятити себе турботам по дому.
Сьогодні іменини у Михайла, Йосипа, Никодима, Кирила і Мефодія.