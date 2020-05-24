Сьогодні, 24 травня, Європейський день парків, в Україні День слов'янської писемності і культури.

#Букви розповідають, які ще свята відзначають у світі.

Сьогодні в Бразилії відзначають День кави, в Еритреї – День незалежності, в Еквадорі – День Пічинча (День незалежності від Іспанії). У США святкують День ескарго, День полювання на сміттяра, День братів, День сонцезахисного крему.

Європейський день парків заснований Федерацією Європарк – європейською організацією, яка об’єднує охоронювані природні території в тридцяти шести європейських країнах. Проведено вперше в 1999 році цей день тепер святкується щорічно 24 травня у всій Європі.

24 травня 1909 року в Європі були створені перші національні парки – дев’ять національних парків, заснованих в Швеції.

В цей день в 2003 році Україна вперше взяла участь у конкурсі “Євробачення”.

Народні прикмети

Якщо в цей день туман, який стелиться по землі і не закінчується зі сходом сонця, то незабаром буде буря.

Дощова погода – влітку буде багато дощів.

Багряний схід – чекайте грозового літа.

Червоний схід – влітку буде багато гроз і пожеж.

Кішка спить животом догори – скоро буде спекотна погода.

Що не можна робити

Не можна займатися роботою в полі і городі.

Не варто робити великі покупки.

У цей день краще не починати великі справи.

Що можна робити

Сьогодні варто присвятити себе турботам по дому.

Сьогодні іменини у Михайла, Йосипа, Никодима, Кирила і Мефодія.