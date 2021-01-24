24 січня у світі відзначають День народження баночного пива, Міжнародний день ескімо, Всесвітній день сміху від живота, Міжнародний день освіти, День обізнаності про синдром Мебіуса.

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День зовнішньої розвідки, у США – День святості людського життя, День арахісового масла, День компліментів, День лобстера “Термідор”, День пивної банки, День “Просто зроби це”, в Індії – День дівчаток, на Кіпрі – День святого Неофіта, на Гаваях – Торжество Богоматері Миру, в Румунії – День об’єднання, в Індії – Путрада Екадаші.

Цей день в історії:

1848 — у Північній Каліфорнії Джеймс Маршал знайшов великий золотий злиток, що дало поштовх для “золотої лихоманки”.

1861 — У Петербурзі вийшов друком перший номер українського щомісячника “Основа”.

1895 — встановлено неофіційний рекорд швидкості на мотоциклі — Гленн Кертіс на власноруч збудованому мотоциклі розвинув швидкість 136,29 миль/год (близько 220 км/год).

1918 — у ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України.

1942 — в Комі АРСР (РРФСР) почалось перше в історії ГУЛАГу повстання ув’язнених.

1976 — сталася одна з найбільших у XX ст. катастроф танкерів-гігантів: біля берегів Франції сів на мілину танкер Olympic Bravery, який через три тижні розколовся навпіл.

1984 — у США в продажу за ціною 2495 доларів за штуку з’явились перші комп’ютери “Макінтош”.

1986 — американський космічний апарат “Вояджер-2” став першим штучним об’єктом, який досягнув Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км.

1992 — Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнали незалежність України.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Австрією і Францією.

2010 — фантастичний бойовик “Аватар” Джеймса Кемерона став найкасовішим фільмом в історії.

2011 — вибух в аеропорту Домодєдово.

2015 — російські терористи “ДНР” обстріляли з “градів” Маріуполь. Загинуло 30 осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 24 січня вшановує пам’ять двох Феодосіїв – Антіохійського і Великого.

Що сьогодні не можна робити:

Не можна стригти волосся – можете накликати біду.

Не позичайте гроші.

Прикмети на 24 січня:

з ранку йде сніг – до вечора буде мороз;

день теплий – весна буде ранньою, але дощовою;

бурульки – лютий буде теплим.

Іменини у Михайла, Віталія, Йосипа, Володимира, Степана та Миколи.