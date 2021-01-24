Про це розповідають #Букви.
В Україні – День зовнішньої розвідки, у США – День святості людського життя, День арахісового масла, День компліментів, День лобстера “Термідор”, День пивної банки, День “Просто зроби це”, в Індії – День дівчаток, на Кіпрі – День святого Неофіта, на Гаваях – Торжество Богоматері Миру, в Румунії – День об’єднання, в Індії – Путрада Екадаші.
Цей день в історії:
1848 — у Північній Каліфорнії Джеймс Маршал знайшов великий золотий злиток, що дало поштовх для “золотої лихоманки”.
1861 — У Петербурзі вийшов друком перший номер українського щомісячника “Основа”.
1895 — встановлено неофіційний рекорд швидкості на мотоциклі — Гленн Кертіс на власноруч збудованому мотоциклі розвинув швидкість 136,29 миль/год (близько 220 км/год).
1918 — у ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України.
1942 — в Комі АРСР (РРФСР) почалось перше в історії ГУЛАГу повстання ув’язнених.
1976 — сталася одна з найбільших у XX ст. катастроф танкерів-гігантів: біля берегів Франції сів на мілину танкер Olympic Bravery, який через три тижні розколовся навпіл.
1984 — у США в продажу за ціною 2495 доларів за штуку з’явились перші комп’ютери “Макінтош”.
1986 — американський космічний апарат “Вояджер-2” став першим штучним об’єктом, який досягнув Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км.
1992 — Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнали незалежність України.
1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Австрією і Францією.
2010 — фантастичний бойовик “Аватар” Джеймса Кемерона став найкасовішим фільмом в історії.
2011 — вибух в аеропорту Домодєдово.
2015 — російські терористи “ДНР” обстріляли з “градів” Маріуполь. Загинуло 30 осіб.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 24 січня вшановує пам’ять двох Феодосіїв – Антіохійського і Великого.
Що сьогодні не можна робити:
Не можна стригти волосся – можете накликати біду.
Не позичайте гроші.
Прикмети на 24 січня:
з ранку йде сніг – до вечора буде мороз;
день теплий – весна буде ранньою, але дощовою;
бурульки – лютий буде теплим.
Іменини у Михайла, Віталія, Йосипа, Володимира, Степана та Миколи.