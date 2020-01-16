Стан свободи слова в Україні в 2019 році погіршився. У минулому році Інститут масової інформації зафіксував 243 випадки відповідних порушень.

Про це повідомила пресслужба ІМІ.

Зокрема, з с 243 випадків порушень свободи слова 172 стосувалися фізичної агресії проти журналістів.

Зазначається, що уперше за останні три роки в Україні сталося вбивство журналіста. 20 червня 2019 року в лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров, який так і не вийшов з медикаментозної коми після нападу.

Основними категоріями порушень свободи слова в Україні у 2019 році були:

• перешкоджання законній журналістській діяльності – 99 випадків (у 2018 – 96);

• погрози – 37 випадків (у 2018 – 33);

• побиття – 23 випадки (у 2018 – 31);

• ненадання доступу до інформації – 21 випадок (у 2018 – 19);

• кібератаки та юридичний тиск – по 18 випадків (у 2018 – 15 кібератак, випадків юртиску – 13).

Крім того, порівняно з 2018-м минулого року в Україні зросла кількість випадків цензури – шість (два за аналогічний період 2018 року). За даними моніторингу ІМІ, це сталося через посилення цензури медіавласників. Зокрема, з телеканалу ZIK звільнилися сотні журналістів на знак протесту проти цензури, про що вони зробили окрему заяву.

Водночас, серед регіонів України за кількістю порушень лідирує Київ з областю (89 випадків). Друге місце за кількістю порушень посіла Одещина (19 випадків), третє місце – Волинь (15), четверте – Дніпропетровщина з 14 випадками, п’яте місце (по 13 випадків відповідно) розділили Миколаївщина та Полтавщина.