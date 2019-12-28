У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про медіа, який регулює роботу засобів масової інформації.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

У п’ятницю, 27 грудня, у Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону про медіа. Документ отримав номер 2693.

Його ініціаторами виступили 10 народних депутатів, з яких 9 — члени фракції “Слуги народу”. Серед них — голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

На момент публікації новини тексту законопроєкту, а також пояснювальної записки до нього немає, проте представники “Слуги народу” та Мінкульту неодноразово анонсували окремі пункти документа.

Зокрема, народний депутат від “Слуги народу” та голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, виступаючи в парламенті заявив, що проти ЗМІ, які протягом певного часу є збитковими, згідно з проектом закону про медіа, можуть бути введені санкції.

Крім того, Ткаченко розповідав, що у законопроєкт можуть включити оподаткування стрімінгових платформ (в тому числі Netflix, Megogo, OLL.tv).

На презентації законопроекту 21 листопада Ткаченко повідомляв, що в проекті міститься норма реєстрації онлайн-ЗМІ, які працюють в Україні, а також реєстрація соцмереж (Google, YouTube, Facebook) з метою подальшого їх оподаткування.

Також міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський неодноразово заявляв про необхідність введення в Україні відповідальності (в тому числі кримінальної) для журналістів за оприлюднення недостовірної або маніпулятивною інформації. Він також зазначав, що в Україні необхідно розробити законодавчу базу щодо випадків і норм покарання медіа за маніпуляції.

Пізніше стало відомо, що в законі про медіа буде ряд норм, які будуть діяти до деокупацію українських територій. Зокрема, йдеться про пункти закону, пов’язані з “дезінформацією”. Говорячи про критерії “дезінформації”, які ляжуть в основу законопроекту, Бородянський зазначав, що це: інформація, яку розмістили в ЗМІ на замовлення; яка загрожує безпеці країни; неперевірена інформація.

За поширення матеріалів, що підпадають під ці критерії, як повідомляв міністр, представники ЗМІ можуть зіткнутися з кримінальною відповідальністю.