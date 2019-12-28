Про це повідомляється на сайті парламенту.
У п’ятницю, 27 грудня, у Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону про медіа. Документ отримав номер 2693.
Його ініціаторами виступили 10 народних депутатів, з яких 9 — члени фракції “Слуги народу”. Серед них — голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
На момент публікації новини тексту законопроєкту, а також пояснювальної записки до нього немає, проте представники “Слуги народу” та Мінкульту неодноразово анонсували окремі пункти документа.
Зокрема, народний депутат від “Слуги народу” та голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, виступаючи в парламенті заявив, що проти ЗМІ, які протягом певного часу є збитковими, згідно з проектом закону про медіа, можуть бути введені санкції.
Крім того, Ткаченко розповідав, що у законопроєкт можуть включити оподаткування стрімінгових платформ (в тому числі Netflix, Megogo, OLL.tv).
На презентації законопроекту 21 листопада Ткаченко повідомляв, що в проекті міститься норма реєстрації онлайн-ЗМІ, які працюють в Україні, а також реєстрація соцмереж (Google, YouTube, Facebook) з метою подальшого їх оподаткування.
Також міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський неодноразово заявляв про необхідність введення в Україні відповідальності (в тому числі кримінальної) для журналістів за оприлюднення недостовірної або маніпулятивною інформації. Він також зазначав, що в Україні необхідно розробити законодавчу базу щодо випадків і норм покарання медіа за маніпуляції.
Пізніше стало відомо, що в законі про медіа буде ряд норм, які будуть діяти до деокупацію українських територій. Зокрема, йдеться про пункти закону, пов’язані з “дезінформацією”. Говорячи про критерії “дезінформації”, які ляжуть в основу законопроекту, Бородянський зазначав, що це: інформація, яку розмістили в ЗМІ на замовлення; яка загрожує безпеці країни; неперевірена інформація.
За поширення матеріалів, що підпадають під ці критерії, як повідомляв міністр, представники ЗМІ можуть зіткнутися з кримінальною відповідальністю.
- Головний редактор інтернет-видання LB.ua Олег Базар висловив думку, що в команді Президента Володимира Зеленського поступово роблять кроки, які ведуть до “зачистки” медійного простору і обмеженням свободи слова.
- Колишня журналістка та членкиня фракції “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що свободу слова в Україні “пора б приглушити з поваги до інституту Президентства”.