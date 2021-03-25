Сьогодні, 25 березня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти, День талантів в Європейському союзі, Міжнародний день прокрастинації, Міжнародний День ненароджених дітей, Міжнародний День вафлі.

Про це розповідають #Букви.

В Україні сьогодні відзначають День Служби безпеки України.

Цей день в історії:

1668 — відбулися перші в Америці кінські перегони.

1807 — британський парламент 283 голосами проти 16 прийняв Акт про заборону работоргівлі (англ. Abolition of the Slave Trade Act). З цього дня торгівля людьми у вигляді купівлі-продажу, переводу або бартеру, вважалась незаконною.

1857 — уперше сфотографоване сонячне затемнення.

1857 — у Брисбені (Австралія) вдруге поспіль (після 5 квітня 1856) спостерігали сонячне затемнення.

1857 — Леон Скотт запатентував фонавтограф, перший прилад для запису звукових коливань.

1916 — жінкам у США дозволено бути присутнім на двобоях боксерів.

1917 — вийшла постанова Тимчасового уряду про скасування смертної кари.

1983 — На телепрограмі (“Motown 25: Yesterday, Today, Forever”), Майкл Джексон продемонстрував елемент танцю під назвою “Місячна хода”.

1988 — австралієць Невілл Паттен спорудив найменший у світі велосипед — його колеса були діаметром менше 2-х см.

1992 — Верховна Рада України ухвалила Закон “Про Службу безпеки України”, яким було визначено основні завдання для української спецслужби.

1993 — створене центральне бюро Інтерполу України.

2011 — Папа Римський підтвердив вибір нового предстоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні вшановують пам’ять Лідської ікони Божої Матері.

Прикмети погоди:

Якщо сніг тане, то літо буде спекотним та довгим.

Якщо сьогодні туманна погода, то буде хороший врожай.

Дощить – невдовзі прийде потепління.

Якщо на деревах затримався іній, то перший місяць літа буде вологим.

Іменини: Марія, Арон, Симон, Феофан, Прокіп, Григорій та Семен.