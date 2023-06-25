25 червня відзначають Міжнародний день моряка та Всесвітній день вітиліго; в Україні - День митника та День молодіжних та дитячих організацій. За церковним календарем вшановують пам’ять святого Петра Константинопільського.

Джерело: #Букви

Міжнародний день моряка. Свято з’явилося 2010 року після того, як між членами Міжнародної морської організації (є частиною ООН) була підписана відповідна резолюція. Мета дня полягає в тому, щоб подякувати морякам за їхню працю та вклад у світову економіку.

Всесвітній день вітиліго. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня помер Майкл Джексон, який був справжнім королем сучасної світової музики і жертвою хвороби. Вітиліго маловивчене захворювання, яке не лікується. На темній шкірі воно більш помітне, але за статистикою однаково часто зустрічається у людей будь-якої раси та віку.

День митника. Державне свято, яке було створене 2020 року, до цього (від 1991 року) святкували цього дня День митної служби України. Головна мета дати — привернути увагу до важливої професії митника та вшанувати всіх митників за допомогою привітань.

День молодіжних та дитячих організацій України. Святкують дату від 2008 року, коли вона була створена указом президента України для того, щоб регламентувати та захищати такі організації. Виховання молоді та дітей — запорука успішного державного розвитку. Нині найвпливовішим об’єднанням, яке гуртує молодь, є Національна організація скаутів України (НОСУ), яка працює від 2007 року.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Словенія – Національне свято Словенії

Мозамбік – Національне свято Мозамбіку

Хорватія – Пам’ятний день Хорватії

Гватемала – День вчителя

Філіппіни – День посадки дерев

США – День штату Вірджинія. Національний день сома

Цього дня у світі:

1439 — Базельський собор оголосив римського папу Євгенія IV єретиком і позбавив його влади.

1530 — Зі схвалення Мартина Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу виклав основи лютеранства в 28 статтях на німецькій і латинській мовах. Назване “Аугсбурзьке сповідання”, воно встановлювало обрядову сторону лютеранства, принцип підпорядкування церкви державі і відображало прагнення вождів лютеранства до компромісу з католицизмом. Імператор Карл V відхилив його, зажадавши повернення реформаторів в лоно католицької церкви, що привело до довгих років боротьби між католицькими і протестантськими князями Священної Римської імперії.

1580 — Опублікована “Книга згоди”, в якій були викладені основи лютеранства.

1783 — Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню.

1807 — зустріч імператорів Олександра I та Наполеона І на плоту посеред річки Німан поклала початок Тільзитському миру у війні четвертої коаліції

1848 — під час “весни народів” у Галичині за рішенням Головної руської ради над Львівською ратушею був вивішений синьо-жовтий стяг.

1857 — Вийшла друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера “Квіти зла”.

1863 — сьоґун Токуґава Іємоті наказав вигнати з Японії всіх іноземців.

1872 — В Німецькій імперії заборонена діяльність Ордена єзуїтів.

1878 — Почався Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії.

1923 — Партіарх Московський і Всієї Русі Тихон звільнений з ув’язнення в обмін на визнання легітимності ним радянської влади, засудження контрреволюційних дій і заклик до співпраці з властями.

1939 — у Львові відбулись останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство і всі пов’язані з ним установи ліквідовано.

1950 — армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Почалася Корейська війна.

1957 — створили іграшку “літаюча тарілка”.

1991 — Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії.

1991 — Прийнятий Закон України “Про митну справу в Україні”.

Яке сьогодні церковне свято:

25 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Петра Константинопільського. Був він військовим сановником та взяли його в полон. Тоді пообіцяв Петро, що піде в монастир і буде прославляти Бога, якщо той допоможе йому звільнитися. Святий отримав свободу і відразу відправився на гору Афон, де трудився до кінця свого життя. Жив він на тій горі понад 50 років і був взірцем для всіх послушників в храмах.

Прикмети:

У лісі багато білок — рік буде дощовим

Роса і туман в вечірні години означають, що найближчими днями буде гарна погода

Високо літають ластівки до дощу

Білосніжні хмари вказують на можливість граду

Традиції:

У зв’язку з тим, що в народі святкується свято Петра Сонцеворота, на стіл ставлять тільки рибні страви. Якщо з’їсти щось м’ясне, то найближчим часом доведеться перед кимось не по справі виправдовуватися.

Іменини сьогодні святкують:

Арсеній, Аркадій, Орест, Євгеній, Анастасія.