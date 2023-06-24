24 червня відзначають День басейну та Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин. Християни сьогодні вшановують апостола від 70-ти Варнаву та апостола Варфоломія.

Джерело: #Букви

День басейну: завдяки басейну ми маємо можливість поринути у літо в будь-яку пору року, насолоджуючись купанням. Крім того, басейн – невіддільна частина таких різновидів спорту, як плавання, водне поло, стрибки з вишки тощо. Перший басейн спорудили ще у третьому тисячолітті до нашого часу на території сучасного Пакистану. Широке ж використання басейнів розпочалось з Великої Британії у XIX сторіччі.

Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин (дата на 2023 рік): ініціатива Solidarité Refuges, благодійної організації у Булонь-Біянкурі, Франція. Проводять в останню суботу червня. Мета цього дня – підвищити поінформованість про проблему відмови від домашніх тварин, особливо в літні місяці.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Філіппіни – День Маніли

Канада – Національне свято Квебека

Велика Британія – Свято літнього сонцестояння

Венесуела – День армії або День битви за Карабобо

Республіка Конго – День риби

Литва – День святого Іоанна (Купала)

Монако – Свято святого Івана Хрестителя

Латвія, Естонія – Янів день

Киргизстан – День юриста

Азербайджан – День працівників сфери машинобудування

Цього дня у світі:

1099 — засновано Орден святого Іоанна Єрусалимського.

1128 — військо португальського графа Афонсу розгромило опозицію в битві при Сан-Мамеде.

1497 — перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки: дослідник Джон Кабо (італієць за походженням Джованні Кабото) висадився на території, відомій нині як Ньюфаундленд, і проголосив її власністю англійського короля Генріха VII

1509 — коронація короля Англії Генріха VIII.

1717 — представники британських масонських лож зібралися в пивній “Гусак і рожен” і заснували Велику ложу Англії — об’єднання всіх лож. Масонство оформився як організований рух. А починалося все з будівництва собору Святого Петра в Лондоні під керівництвом знаменитого архітектора Крістофера Рена

1793 — Французький Конвент прийняв першу республіканську конституцію, котра проголошувала верховенство влади народу

1812 — армія Наполеона, найбільша військова сила Європи, що налічувала до 600 тисяч вояків, перетнула річку Німан і ступила на територію Російської імперії

1894 — на конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П’єра де Кубертена, прийнято рішення про утворення Міжнародного Олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор

1901 — у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкрилась перша виставка Пабло Пікассо. 75 картин 19-річного іспанського художника, маловідомого за межами Барселони, нічим не виказували талант генія, котрий залишить по собі спадщину в 50 тисяч робіт і буде визнаний як домінантна фігура в мистецтві 20-го століття

1917 — у Києві на вщент заповненій Софійській площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні

1917 — у Микольську-Уссурійському відбувається Перший загальний всеукраїнський з’їзд діячів і громадянства Далекого Сходу.

1941 — у трьох тюрмах Львова було розстріляно 2072 особи “з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента”

1941 — розпочалися підготовлені членами ОУН(б) виступи місцевого населення у Львові, Луцьку, Перемишлі, Мостиському, Городоцькому, Рудківському, Бібрському, Жовківському та Яворівському районах Львівської області та Самбірському Дрогобицької області. До вечора того ж дня повстанці захопили містечко Вербу — райцентр Ровенської області і “вистріляли 50 енкаведистів та міліціонерів”.

1947 — вперше офіційно повідомили про НЛО

1948 — за наказом Сталіна СРСР почав блокаду Західного сектору Берліна, в якому проживало понад 2,5 мільйони людей

1973 — з посади президента Ірландії пішов найстаріший державний діяч світу 90-річний Імон де Валера, одна з найколоритніших політичних фігур 20-го століття, не в останню чергу завдяки значним зусиллям котрого Ірландія добилась незалежності від Великої Британії

1982 — Жан-Лу Кретьєн став першим французьким космонавтом: він полетів у космос на радянському “Союзі-Т6”.

Яке сьогодні церковне свято:

24 червня у православному календарі — день пам’яті апостола від 70-ти Варнави. Варнава був єврейським апостолом, який народився на Кіпрі в I столітті нашої ери. Його справжнє ім’я було Йосип, але пізніше його назвали Варнава, що в перекладі з грецької мови означає “син утіхи” або “утішитель”. Варнава мав великий вплив на формування першої християнської громади. Він виявився не лише видатним проповідником, а й щедрим благодійником. За словами Святого Письма, Варнава продав свій маєток та пожертвував усі кошти на потреби нової громади в Єрусалимі. Він також був відомий своєю мудрістю й духовними дарами.

Також церква сьогодні згадує апостола Варфоломія. Він був одним із дванадцятьох апостолів Ісуса Христа. Згідно з Євангелієм, Варфоломій також відомий як Нафанаїл. Він був переконаним учнем Христа і свідком багатьох Його дивовижних чинів. Після розповсюдження Христового вчення Варфоломій був посланий місіонером до різних країн для проповіді християнства. За легендою, він проповідував у Парфії (стародавній країні на території сучасного Ірану), Індії та інших віддалених регіонах.

Прикмети:

Бджоли вранці сидять у вулику — чекайте на негоду.

На світанку сонце закрили хмари — похолодає до вечора.

Гуси летять проти вітру цілою зграєю — до холодів.

Веселка 24 червня віщує пізню осінь цього року.

Традиції:

За давніми прикметами, в народне свято 24 червня не можна топтати траву, рвати дикі польові рослини і приносити їх додому, оскільки на поля і луки в цей день, за повір’ями, опускається нечиста сила.

За народними прикметами у свято 24 червня всі цілющі трави стають отруйними, тому збирати їх не можна.

Іменини сьогодні святкують:

Варфоломій, Єфрем, Марія.