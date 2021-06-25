У п’ятницю, 25 червня, в Україні святкують День митника, а у світі - Міжнародний день моряка.

Про це розповідають #Букви.

Також сьогодні відзначається:

Всесвітній день вітіліго;

День ”Візьми свою собаку на роботу”;

День кольорового ТВ;

День полуничного парфе в США;

День посадки дерев на Філіппінах;

Міжнародний день рожевого вина;

Національний день йоду в Таїланді;

Національний день сома в США.

Цей день в історії:

1439 — Базельський собор оголосив римського папу Євгенія IV єретиком і позбавив його влади.

1580 — Опублікована ”Книга згоди”, в якій були викладені основи лютеранства.

1783 — Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню.

1857 — Вийшла друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера ”Квіти зла”.

1863 — сьоґун Токуґава Іємоті наказав вигнати з Японії всіх іноземців.

1872 — В Німецькій імперії заборонена діяльність Ордена єзуїтів.

1878 — Почався Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії.

1923 — Партіарх Московський і Всієї Русі Тихон звільнений з ув’язнення в обмін на визнання легітимності ним радянської влади, засудження контрреволюційних дій і заклик до співпраці з властями.

1939 — у Львові відбулись останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство і всі пов’язані з ним установи ліквідовано.

1950 — армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Почалася Корейська війна.

1957 — створили іграшку ”літаюча тарілка”.

1991 — Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії.

1991 — Прийнятий Закон України ”Про митну справу в Україні”.

Яке сьогодні церковне свято:

25 червня православні вшановують святих Муромських чудотворців Петра та Февронії.

Прикмети погоди:

рясна роса – до багатого врожаю

під час дощу хмари білі – може піти град

ввечері туман і багато роси – хороша погода триватиме довго.

Сьогодні іменини святкують Онуфрій, Петро, Ганна, Андрій, Іван, Степан та Марія.