Про це розповідають #Букви.
Також сьогодні відзначається:
- Всесвітній день вітіліго;
- День ”Візьми свою собаку на роботу”;
- День кольорового ТВ;
- День полуничного парфе в США;
- День посадки дерев на Філіппінах;
- Міжнародний день рожевого вина;
- Національний день йоду в Таїланді;
- Національний день сома в США.
Цей день в історії:
1439 — Базельський собор оголосив римського папу Євгенія IV єретиком і позбавив його влади.
1580 — Опублікована ”Книга згоди”, в якій були викладені основи лютеранства.
1783 — Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню.
1857 — Вийшла друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера ”Квіти зла”.
1863 — сьоґун Токуґава Іємоті наказав вигнати з Японії всіх іноземців.
1872 — В Німецькій імперії заборонена діяльність Ордена єзуїтів.
1878 — Почався Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії.
1923 — Партіарх Московський і Всієї Русі Тихон звільнений з ув’язнення в обмін на визнання легітимності ним радянської влади, засудження контрреволюційних дій і заклик до співпраці з властями.
1939 — у Львові відбулись останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство і всі пов’язані з ним установи ліквідовано.
1950 — армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Почалася Корейська війна.
1957 — створили іграшку ”літаюча тарілка”.
1991 — Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії.
1991 — Прийнятий Закон України ”Про митну справу в Україні”.
Яке сьогодні церковне свято:
25 червня православні вшановують святих Муромських чудотворців Петра та Февронії.
Прикмети погоди:
- рясна роса – до багатого врожаю
- під час дощу хмари білі – може піти град
- ввечері туман і багато роси – хороша погода триватиме довго.
Сьогодні іменини святкують Онуфрій, Петро, Ганна, Андрій, Іван, Степан та Марія.