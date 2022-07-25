Про це розповідають #Букви.
У США – День батьків, День каруселі, День працевлаштування ветеранів, День вина і сиру, в Білорусі – День пожежної служби, День торгівлі, в Таджикистані – День працівників автомобільного транспорту, в Австралії – День дерева, в Домінікані – День батька, в Японії – свято вогню і води “Тендзін мацурі”, в Іспанії – свято святого апостола Якова, День Галісії, в Пуерто-Ріко – День Конституції, в Тунісі – День Республіки, в Ірландії – сходження на святу гору.
Цей день в історії:
326 — римський імператор Костянтин Великий вперше відмовився вшановувати язичницьких ідолів.
1261 — візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою зайняв Константинополь.
1547 — Генріх II Валуа коронований королем Франції.
1587 — японці заборонили єзуїтам проповідувати в країні.
1687 — Івана Мазепу було обрано гетьманом України.
1814 — британський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паротяга.
1909 — француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції.
1920 — формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР.
1920 — у бою під Сидоровом війська УНР розгромили більшовиків.
1937 — Повністю розформовано, як контрреволюційний, ЦК комсомолу України.
1957 — у Тунісі скасовано монархію.
1963 — Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою.
1978 — У Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення.
1983 — Завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой—Помари—Ужгород завдовжки 4451 км.
1984 — Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос.
1995 — Сербські війська взяли Жепу в ході Боснійської війни. Падіння Сребрениці і Жепи — одна з найвідоміших подій громадянської війни в Югославії 1991-1995 років. Одним із наслідків цього конфлікту стала різанина у Сребрениці.
2008 — Початок візиту Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну.
Яке сьогодні церковне свято:
25 липня в православній церкві шанується пам’ять великомучеників Прокла та Іларія. Їх закатували язичники за християнство та відданість своїй вірі.
Прикмети погоди:
Гриби з’явилися в лісі – до похолодання.
Якщо вночі немає роси, а в низинах туману не видно, буде негода.
Нічна роса не висохла – до грози.
Багато роси в цей день на полях – до щасливого і врожайного року.
Бджоли голосно дзижчать – до спеки.
Листя на верхівках дерев пожовкли – до ранньої осені.
Що не можна робити 25 липня:
Заборонено займатися важкою фізичною працею.
Також сьогодні не можна лаятися та сваритися з ближніми.
Іменини відзначають Іван, Андрій, Михаїл, Марія, Антон, Вероніка, Арсеній, Гаврило, Федір.
- Нагадаємо, у суботу, 24 липня, відзначався Міжнародний день турботи про себе та День заглядання в майбутнє.