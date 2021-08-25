25 серпня у світі відзначають День лазіння по деревах, день народження операційної системи Linux та День поцілунків і примирення.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1609 — Галілео Галілей продемонстрував венеціанській раді дожів новий пристрій — телескоп.

1718 — французи заснували в Північній Америці Новий Орлеан.

1825 — Уругвай проголосив незалежність від Бразильської імперії.

1919 — під час наступу на Київ Армія УНР звільнила Фастів.

1941 — радянські і британські війська окупували Іран.

1964 — радянського дисидента, українця Петра Григоренка позбавили звання генерал-майора.

1991 — Верховна Рада Білоруської РСР проголосила незалежність країни від СРСР.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православні християни вшановують пам’ять мучеників Фотія і Аникити. Вони зазнали жахливих тортур через свою віру.

Прикмети:

гарна погода – до врожаю білих грибів;

дощ – бабине літо буде довгим;

молодий місяць на небі – до сильного вітру;

кішка довго миється – до тепла;

жаби голосно квакають – до дощу.

Іменини сьогодні у Олександра, Анікіти, Капітона, Сергія, Федора, Степана, Михайла, Петра, Миколи, Івана, Іллі, Василя, Дмитра, Олексія, Аркадія і Антона.