Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1609 — Галілео Галілей продемонстрував венеціанській раді дожів новий пристрій — телескоп.
1718 — французи заснували в Північній Америці Новий Орлеан.
1825 — Уругвай проголосив незалежність від Бразильської імперії.
1919 — під час наступу на Київ Армія УНР звільнила Фастів.
1941 — радянські і британські війська окупували Іран.
1964 — радянського дисидента, українця Петра Григоренка позбавили звання генерал-майора.
1991 — Верховна Рада Білоруської РСР проголосила незалежність країни від СРСР.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні православні християни вшановують пам’ять мучеників Фотія і Аникити. Вони зазнали жахливих тортур через свою віру.
Прикмети:
гарна погода – до врожаю білих грибів;
дощ – бабине літо буде довгим;
молодий місяць на небі – до сильного вітру;
кішка довго миється – до тепла;
жаби голосно квакають – до дощу.
Іменини сьогодні у Олександра, Анікіти, Капітона, Сергія, Федора, Степана, Михайла, Петра, Миколи, Івана, Іллі, Василя, Дмитра, Олексія, Аркадія і Антона.