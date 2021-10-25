Про це повідомляють #Букви.
А ще сьогодні Міжнародний день художника, Всесвітній день виробників піци.
Цей день в історії:
1762 — Катерина II повеліла заселити малообжиті райони Російської імперії та Гетьманщини іноземцями.
1839 — У Манчестері виданий перший у світі залізничний розклад.
1921 — розпочався Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника.
1938 — Створено Національну спілку художників України.
1948 — в Чехословацькій Республіці засновані виправно-трудові табори.
1955 — Після виведення окупаційних радянських військ парламент Австрії прийняв закон про її постійний нейтралітет.
1962 — Карибська криза: посол США в ООН на засіданні Ради безпеки продемонстрував фотографії радянських ракет на Кубі. Микита Хрущов погодився вивести з Куби радянські ракети, якщо Америка відмовиться від її захоплення.
1978 — Американський президент Рональд Рейган підписав законопроєкт про виділення коштів на виробництво нейтронної бомби.
Яке сьогодні церковне свято:
Віряни 25 жовтня вшановують пам’ять мучеників Прова, Тараха і Андроника, які постраждали за Христа в 304 році в місті Тарсі Кілікійському.
Прикмети:
- грім гримить – зима буде короткою, теплою і сніжною;
- червоний місяць – до вітряної погоди;
- низько пливуть хмари – до похолодання;
- яскраві зорі – до морозу, тьмяні – до тепла.
Іменини святкують Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Тарас, Федот.