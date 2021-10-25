Сьогодні, 25 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день шкільних бібліотек, Всесвітній день опери, Всесвітній день макаронів, День панк-культури, а також Міжнародний день боротьби жінок за мир.

Про це повідомляють #Букви.

А ще сьогодні Міжнародний день художника, Всесвітній день виробників піци.

Цей день в історії:

1762 — Катерина II повеліла заселити малообжиті райони Російської імперії та Гетьманщини іноземцями.

1839 — У Манчестері виданий перший у світі залізничний розклад.

1921 — розпочався Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника.

1938 — Створено Національну спілку художників України.

1948 — в Чехословацькій Республіці засновані виправно-трудові табори.

1955 — Після виведення окупаційних радянських військ парламент Австрії прийняв закон про її постійний нейтралітет.

1962 — Карибська криза: посол США в ООН на засіданні Ради безпеки продемонстрував фотографії радянських ракет на Кубі. Микита Хрущов погодився вивести з Куби радянські ракети, якщо Америка відмовиться від її захоплення.

1978 — Американський президент Рональд Рейган підписав законопроєкт про виділення коштів на виробництво нейтронної бомби.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни 25 жовтня вшановують пам’ять мучеників Прова, Тараха і Андроника, які постраждали за Христа в 304 році в місті Тарсі Кілікійському.

Прикмети:

грім гримить – зима буде короткою, теплою і сніжною;

червоний місяць – до вітряної погоди;

низько пливуть хмари – до похолодання;

яскраві зорі – до морозу, тьмяні – до тепла.

Іменини святкують Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Тарас, Федот.