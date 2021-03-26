Сьогодні, 26 березня, у світі відзначають фіолетовий день — день, присвячений епілепсії та підтримці пацієнтів з цим захворюванням.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1826 — Шуберт дав свій єдиний публічний концерт.

1845 — у США запатентований медичний пластир.

1881 — Румунія проголошена королівством.

1917 — із заслання повернувся історик і політик Михайло Грушевський.

1920 — Латвія визнала незалежність Української Народної Республіки та її уряд.

1945 — завершилась битва за Іодзіму — єдина наземна операція японських сил, в якій втрати армії США перевищили їхні власні.

1989 — в Радянському Союзі відбулися перші вільні вибори народних депутатів СРСР, які стали початком реальних змін в політичній системі країни.

1992 — Верховна Рада України приняла закон “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України”. Цей день вважається Днем внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

1995 — у перших семи країнах ЄС вступили в дію Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах.

2006 — чергові парламентські вибори в Україні.

2008 — вперше в Новій Шотландії, Канада відбулась акція на підтримку хворих на епілепсію, яка отримала назву — Фіолетовий день.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять Никифора-сповідника, який прославився благочестивим життям і подвигами в ім’я віри.

Прикмети погоди:

сонячний і сухий день віщував багатий урожай хлібів.

туман – до дощового літа;

вітер південний – весна і літо будуть теплими, а якщо північний – холодними.

Іменини: Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Африкан, Фелікс, Лариса.