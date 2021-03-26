Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1826 — Шуберт дав свій єдиний публічний концерт.
1845 — у США запатентований медичний пластир.
1881 — Румунія проголошена королівством.
1917 — із заслання повернувся історик і політик Михайло Грушевський.
1920 — Латвія визнала незалежність Української Народної Республіки та її уряд.
1945 — завершилась битва за Іодзіму — єдина наземна операція японських сил, в якій втрати армії США перевищили їхні власні.
1989 — в Радянському Союзі відбулися перші вільні вибори народних депутатів СРСР, які стали початком реальних змін в політичній системі країни.
1992 — Верховна Рада України приняла закон “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України”. Цей день вважається Днем внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.
1995 — у перших семи країнах ЄС вступили в дію Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах.
2006 — чергові парламентські вибори в Україні.
2008 — вперше в Новій Шотландії, Канада відбулась акція на підтримку хворих на епілепсію, яка отримала назву — Фіолетовий день.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні віряни вшановують пам’ять Никифора-сповідника, який прославився благочестивим життям і подвигами в ім’я віри.
Прикмети погоди:
- сонячний і сухий день віщував багатий урожай хлібів.
- туман – до дощового літа;
- вітер південний – весна і літо будуть теплими, а якщо північний – холодними.
Іменини: Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Африкан, Фелікс, Лариса.