26 листопада у світі відзначають Всесвітній день інформації - він був заснований Міжнародною академією інформації у 1994 році. А ще в останню п’ятницю листопада святкують Всеукраїнський день логіста.

Про це повідомляють #Букви.

В останню п’ятницю листопада у всьому світі традиційно проходить найбільший розпродаж під назвою Чорна п’ятниця (Black Friday).

До Нового року залишається 35 днів.

Цей день в історії:

1890 — У місті Боржомі (Грузія) почався промисловий розлив однойменної мінеральної води.

1901 — У Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету.

1917 — У Києві на засіданні Генерального секретаріату затверджено статут “вільного козацтва”, ухвалено створити комісію з охорони краю при Генеральному секретаріатові внутрішніх справ і демобілізаційний комітет.

1939 — СРСР порушив пакт про ненапад з Фінляндією, що спричинило початок так званої Зимової війни.

1966 — У Бретані (Франція) президент Шарль де Голль урочисто відкрив першу у світі припливну електростанцію.

1968 — Сесія Генеральної Асамблеї ООН схвалила Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства.

1976 — Католицька церква відмовилась від того, щоб католицизм вважався державною релігією Італії.

1988 — Відбувся старт пілотованого космічного апарату “Союз ТМ-7” з міжнародним екіпажем (Олександр Волков, Сергій Крикальов, Жан-Лу Кретьєн).

2004 — Збори господарського активу Донецької області прийняли резолюцію про запропонування трудовим колективам провести збори і мітинги з метою обговорення питання оголошення референдуму про автономію Донецької області.

2005 — Установлено День пам’яті жертв Голодомору 1932–33 років (остання субота листопада).

Яке сьогодні церковне свято:

Християни цього дня вшановують пам’ять Святителя Івана Златоуста – проповідника, учителя, цілителя душ. Він захищав бідняків і знедолених.

Прикмети:

на Златоуста немає відлиг;

до дня Золотоуста все живе завмирає, рослини засинають, звірі ховаються по норах;

на Златоуста не можна лаятись, інакше Бог не почує молитви.

Іменини святкують Антон (Антонін), Герман, Іван, Манефа, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, Сильвестр.