Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1093 — в день Вознесіння половці розбили руське військо в битві на річці Стугна.
1648 — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.
1895 — під час архиєрейської візитації Білого Каменю митрополит Сильвестр (Сембратович) освятив наріжний камінь під нову муровану церкву (храм освячено у 1901 митрополитом Андреєм Шептицьким.
1938 — у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу “Фольксваген”.
1953 — почалося Норильське повстання політв’язнів.
1972 — у Москві підписано радянсько-американський договір про обмеження стратегічних озброєнь (ОСВ-1).
1995 — урочисто знято кордони між Росією й Білоруссю.
2014 — відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.
Яке сьогодні церковне свято:
26 травня вшановують пам’ять мучениці Глікерії діви та з нeю мученика Лаодикія.
Свята Гликерія жила у 2 столітті. Вона була дочкою колишнього мера міста. Сім’я переїхала з Риму в Траянополь. Згодом дівчина осиротіла.
Гликерія прийняла християнство й дала обітницю безшлюбності. За свою віру відрубали голову за наказом імператора Марка Аврелія.
Прикмети погоди:
Багато комарів – буде багато грибів.
Розліталися ластівки і стрижі – чекайте теплої погоди.
Іменини святкують Олександр, Василь, Георгій, Глікерія, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, Юрій, Урсула.