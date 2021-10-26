Про це повідомляють #Букви.
А ще сьогодні День кутання в пледи і ковдри.
Цей день в історії:
1636 — Засновано Гарвардський коледж.
1861 — Німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті продемонстрував свій винахід, який він назвав телефоном.
1863 — В Женеві утворений Міжнародний Червоний Хрест.
1863 — В Лондоні заснована Англійська футбольна асоціація.
1900 — В Нью-Йорку відкрили першу лінію метрополітену.
1938 — Фірма Du Pont розробила новий синтетичний матеріал — нейлон.
1962 — Микита Хрущов і Джон Кеннеді домовилися про повернення радянських кораблів, які везли на Кубу ракети.
1984 — На екрани США вийшов суперпопулярний блокбастер “Термінатор”, із Арнольдом Шварценеґґером у головній ролі.
Яке сьогодні церковне свято:
Віряни сьогодні вшановують Іверську ікону Божої Матері, а також пам’ять мучеників Карпа, єпископа Фіатирського і священномученика Веніаміна Печерського.
Іверський образ Божої Матері написав апостол Лука в першому столітті, ще за життя Пресвятої Богородиці.
Прикмети:
Якщо ранкова зоря тьмяна і сіра без червоних тонів, то днем буде тепло і ясно.
Небо темно-синього кольору – до дощу.
Сонце зійшло з-за щільного шару темних хмар – чекайте мінливої погоди.
Півень ввечері закукурікав – до зміни погоди.
26 жовтня іменини святкують: Микита, Альфред, Веніамін, Злата та Трохим.