Сьогодні, 26 жовтня, у світі відзначають День приємних несподіванок.

Про це повідомляють #Букви.

А ще сьогодні День кутання в пледи і ковдри.

Цей день в історії:

1636 — Засновано Гарвардський коледж.

1861 — Німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті продемонстрував свій винахід, який він назвав телефоном.

1863 — В Женеві утворений Міжнародний Червоний Хрест.

1863 — В Лондоні заснована Англійська футбольна асоціація.

1900 — В Нью-Йорку відкрили першу лінію метрополітену.

1938 — Фірма Du Pont розробила новий синтетичний матеріал — нейлон.

1962 — Микита Хрущов і Джон Кеннеді домовилися про повернення радянських кораблів, які везли на Кубу ракети.

1984 — На екрани США вийшов суперпопулярний блокбастер “Термінатор”, із Арнольдом Шварценеґґером у головній ролі.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни сьогодні вшановують Іверську ікону Божої Матері, а також пам’ять мучеників Карпа, єпископа Фіатирського і священномученика Веніаміна Печерського.

Іверський образ Божої Матері написав апостол Лука в першому столітті, ще за життя Пресвятої Богородиці.

Прикмети:

Якщо ранкова зоря тьмяна і сіра без червоних тонів, то днем буде тепло і ясно.

Небо темно-синього кольору – до дощу.

Сонце зійшло з-за щільного шару темних хмар – чекайте мінливої погоди.

Півень ввечері закукурікав – до зміни погоди.

26 жовтня іменини святкують: Микита, Альфред, Веніамін, Злата та Трохим.