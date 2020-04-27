Сьогодні, 27 квітня, у світі відзначають День одноразових підгузків, Всесвітній день графічного дизайну.

Про це розповідають #Букви.

Пам’ятні дати 27 квітня:

У 1521 році на Філіппінах аборигени вбили португальського мореплавця Фернана Магеллана.

У 1961 році Сьєрра-Леоне отримала незалежність від Великої Британії.

У 1965 році у США були запатентовані перші одноразові підгузники для малюків.

У 1986 році почалася евакуація населення міста Прип’ять після вибуху на ЧАЕС.

Сьогодні у США святкують День азбуки Морзе, День м’ясних реберець, в Фінляндії – День ветеранів, в ПАР – День свободи, в Того – День незалежності, в Австрії – День Другої республіки, в Словенії – День національного опору.

У Нідерландах – День короля.

Нідерланди – спадкова монархія. Протягом ХХ століття країною правили тільки жінки. Так, в 1890 році принцеса Вільгельміна зайняла престол і свято – День народної єдності (31 серпня) перейменували в День королеви. Наступною королевою Нідерландів стала її дочка Юліана і зайняла вона престол в 1949 році, а вдень її народження було 30 квітня. Наступна королева – Беатрікс – вирішила не міняти дату 30 квітня в пам’ять про свою матір, тим більше, що у неї самої день народження 31 січня – не дуже вдалий час для святкування.

У 2013 році Беатрікс офіційно зреклася престолу на користь свого старшого сина Віллема-Олександра, принца Оранського. Так, в країні з’явився День короля.

Сьогодні вшановується пам’ять святителя Мартіна, папи Римського.

Іменинники сьогодні: Антон, Іван, Мартін.