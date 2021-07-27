Сьогодні, 27 липня, у світі відзначають День ходуль.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

971 — мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм.

1586 — англійський мореплавець Волтер Релі вперше завіз в Королівство Англія тютюн із американської колонії у Вірджинії.

1606 — в Порт-Роялі засновано першу в Канаді постійну французьку колонію.

1656 — Філософа Б. Спінозу відлучили від єврейської громади і вигнали з свого дому в Амстердамі за єретичні погляди.

1672 — гетьман Петро Дорошенко розбив військо Речі Посполитої біля Четвертинівки.

1890 — застрелився голландський художник Вінсент ван Ґоґ.

1900 — американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер.

1921 — Фредерік Грант Бантінг виступив з доповіддю про отримання інсуліну.

1936 — створено Інститут історії України.

1953 — у Пханмунджомі підписана угода про перемир’я на Корейському півострові, яка поклала край бойовим діям Корейської війни.

1974 — Президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, повязаною з Вотерґейтським скандалом.

2002 — Скнилівська трагедія (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнав катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу.

2006 — Intel представив перший процесор лінійки Core 2.

2012 — стартували XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.

Яке сьогодні церковне свято:

27 липня християни вшановують пам’ять святого Акіла або Акили – одного з 70 апостолів.

Прикмети погоди:

Яскраво-червоне сонце на сході ховається за хмарами – до дощів.

Суха погода – до теплої осені.

Чайки плавають у водоймах – буде добра погода.

Дощовий день – ще тиждень литиме.

Глухий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.

Іменини святкують Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.