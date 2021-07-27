Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
971 — мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм.
1586 — англійський мореплавець Волтер Релі вперше завіз в Королівство Англія тютюн із американської колонії у Вірджинії.
1606 — в Порт-Роялі засновано першу в Канаді постійну французьку колонію.
1656 — Філософа Б. Спінозу відлучили від єврейської громади і вигнали з свого дому в Амстердамі за єретичні погляди.
1672 — гетьман Петро Дорошенко розбив військо Речі Посполитої біля Четвертинівки.
1890 — застрелився голландський художник Вінсент ван Ґоґ.
1900 — американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер.
1921 — Фредерік Грант Бантінг виступив з доповіддю про отримання інсуліну.
1936 — створено Інститут історії України.
1953 — у Пханмунджомі підписана угода про перемир’я на Корейському півострові, яка поклала край бойовим діям Корейської війни.
1974 — Президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, повязаною з Вотерґейтським скандалом.
2002 — Скнилівська трагедія (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнав катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу.
2006 — Intel представив перший процесор лінійки Core 2.
2012 — стартували XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.
Яке сьогодні церковне свято:
27 липня християни вшановують пам’ять святого Акіла або Акили – одного з 70 апостолів.
Прикмети погоди:
- Яскраво-червоне сонце на сході ховається за хмарами – до дощів.
- Суха погода – до теплої осені.
- Чайки плавають у водоймах – буде добра погода.
- Дощовий день – ще тиждень литиме.
- Глухий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.
Іменини святкують Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.