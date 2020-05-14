Майже 27 мільйонів американських громадян можуть втратити медичну страховку, бо не мають роботи в зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

27 мільйонів американців втратять медстраховки через те, що були звільнені або їх відправили у вимушену відпустку в зв’язку з коронавірусом. Тепер вони не мають чим платити страхові внески. Вони були застраховані через роботодавців, а через втрату роботи не буде діяти і страховий договір.

З них 21 мільйон громадян зможуть претендувати на державну медичну допомогу. Інші можуть залишитися взагалі без страховки через різні бюрократичні складнощі.

Відповідні підрахунки представили в Фонді сім’ї Кайзер.

Фактично 12,7 мільйонів американців зможуть претендувати на отримання Medicaid – державної медичної страховки, яка покриває більшість випадків звернення до лікаря. Ще 8,4 мільйонів американців зможуть претендувати на отримання певної субсидії для покупки страховки на біржах Закону про доступне медичне обслуговування.

При цьому, 5,7 мільйонів американців будуть змушені самостійно платити за медичні послуги, що дуже дорого для безробітних. Вони могли б продовжити страхування від роботодавців через програму COBRA, але їм довелося б заплатити всю держвиплату, яка в середньому становить 7 188 доларів на людину або 20 576 доларів на сім’ю з чотирьох осіб.

Варто зазначити, що протягом останніх семи тижнів кожен п’ятий американець, тобто 33 мільйони населення, подали заявки на отримання допомоги з безробіття. Рівень безробіття в країні зріс до 14,7%.