27 січня світ відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, День шелфі (полиця) в бібліотеці, День танцю зі своєю тінню.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1859 — Оттаву оголошено столицею Канади.

1860 — вперше опубліковано повне видання “Кобзаря” Тараса Шевченка.

1880 — Томас Едісон запатентував електричну лампу розжарювання.

1918 — на екрани США вийшов фільм “Тарзан з племені мавп” з Елмо Лінкольном у головній ролі.

1921 — Польща визнала незалежність Литви.

1926 — у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд провів публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення — телевізора.

1967 — під час репетиції польоту на місяць загорівся американський корабель Аполлон-1. Всі члени екіпажу, — Гас Гріссом, Едвард Гіґґінс Вайт та Роджер Чаффі загинули.

1967 — США, Велика Британія та Радянський Союз уклали міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору.

1973 — у Парижі підписана хартія про припинення війни й відновлення миру у В’єтнамі.

1983 — в Японії завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо.

1992 — Зімбабве визнала незалежність України.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією.

2000 — в Єгипті парламент прийняв закон, що дозволяє жінці подавати на розлучення.

Яке сьогодні релігійне свято

27 січня православна церква відзначає іменини Святої рівноапостольної Ніни — грузинської просвітительки.

Що не можна робити:

Не можна думати про погане;

Не можна сваритися;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не варто стригти волосся – це принесе невдачу.

Не можна виходити на вулицю до світанку.

Народні прикмети

Якщо вранці чути спів пташок, то скоро відлига;

Якщо у цей день на деревах видно іній, то прийде потепління;

Якщо хмарна погода, то морози затримаються.

27 січня іменини відзначають власники таких імен: Ніна, Павло, Андрій, Агнія, Ярема, Сергій, Веремій, Аристарх, Остап та Веніамін.