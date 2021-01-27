Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1859 — Оттаву оголошено столицею Канади.
1860 — вперше опубліковано повне видання “Кобзаря” Тараса Шевченка.
1880 — Томас Едісон запатентував електричну лампу розжарювання.
1918 — на екрани США вийшов фільм “Тарзан з племені мавп” з Елмо Лінкольном у головній ролі.
1921 — Польща визнала незалежність Литви.
1926 — у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд провів публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення — телевізора.
1967 — під час репетиції польоту на місяць загорівся американський корабель Аполлон-1. Всі члени екіпажу, — Гас Гріссом, Едвард Гіґґінс Вайт та Роджер Чаффі загинули.
1967 — США, Велика Британія та Радянський Союз уклали міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору.
1973 — у Парижі підписана хартія про припинення війни й відновлення миру у В’єтнамі.
1983 — в Японії завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо.
1992 — Зімбабве визнала незалежність України.
1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією.
2000 — в Єгипті парламент прийняв закон, що дозволяє жінці подавати на розлучення.
Яке сьогодні релігійне свято
27 січня православна церква відзначає іменини Святої рівноапостольної Ніни — грузинської просвітительки.
Що не можна робити:
- Не можна думати про погане;
- Не можна сваритися;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не варто стригти волосся – це принесе невдачу.
- Не можна виходити на вулицю до світанку.
Народні прикмети
- Якщо вранці чути спів пташок, то скоро відлига;
- Якщо у цей день на деревах видно іній, то прийде потепління;
- Якщо хмарна погода, то морози затримаються.
27 січня іменини відзначають власники таких імен: Ніна, Павло, Андрій, Агнія, Ярема, Сергій, Веремій, Аристарх, Остап та Веніамін.