Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1781 — на теренах Лівобережної України (колишньої Гетьманщини) влада Російської імперії утворила Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва.
1802 — російський імператор Олександр І своїм указом частково відновив у Києві дію Маґдебурзького права, скасованого його бабцею Катериною II.
1825 — у Великій Британії почався рух першою залізницею — потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину.
1885 — у Харкові відкрили Південноросійський технологічний інститут — один із перших у Російській імперії вищий технічний навчальний заклад.
1893 — у Джерсі-Сіті почали видавати перший за океаном український друкований орган — газету “Свобода” (найдавніший у світі із сучасних українських друкованих органів; українську газету з найдовшою історією).
1895 — шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписав заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія).
1912 — у Києві відкрили стадіон “Спортивне поле” на 3 тисячі осіб.
1920 — Симон Петлюра підписав наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні.
1920 — Нестор Махно уклав союз із Червоною армією.
1937 — у містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів.
1939 — німці захопили Варшаву.
1940 — укладено Троїстий (Берлінський) пакт між Третім Рейхом, Королівством Італія та Японською імперією, яким було створено військовий союз, відомий як “Країни Осі”.
1941 — в окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта: всім євреям з’явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру “для евакуації”.
1977 — запустили в дію першу атомну електростанцію Української РСР — Чорнобильську АЕС.
1998 — засновано компанію Google.
2001 — уряд Норвегії заснував міжнародну премію за математичні дослідження — Абелівську премію.
Яке сьогодні церковне свято:
У цей день християни відзначають Вознесіння Чесного і Животворного Хреста Господнього. Друга назва цього свята – “Хрестовоздвиження”. “Воздвиження” означає “піднесення”.
Прикмети:
- дме північний вітер – наступне літо буде теплим;
- заморозки – до ранньої зими;
- ясно і тепло – холоди настануть нескоро;
- різко похолодало – весна буде ранньою.
Іменини святкують Іван, Адольф, Амадей, Елеазар, Гай, Мірабелла, Урбан, Вінсент.