Сьогодні, 27 вересня, в світі та в Україні відзначають День туризму. В Україні, крім того, відзначають ще й День машинобудівника і День вихователя.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1781 — на теренах Лівобережної України (колишньої Гетьманщини) влада Російської імперії утворила Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва.

1802 — російський імператор Олександр І своїм указом частково відновив у Києві дію Маґдебурзького права, скасованого його бабцею Катериною II.

1825 — у Великій Британії почався рух першою залізницею — потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину.

1885 — у Харкові відкрили Південноросійський технологічний інститут — один із перших у Російській імперії вищий технічний навчальний заклад.

1893 — у Джерсі-Сіті почали видавати перший за океаном український друкований орган — газету “Свобода” (найдавніший у світі із сучасних українських друкованих органів; українську газету з найдовшою історією).

1895 — шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписав заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія).

1912 — у Києві відкрили стадіон “Спортивне поле” на 3 тисячі осіб.

1920 — Симон Петлюра підписав наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні.

1920 — Нестор Махно уклав союз із Червоною армією.

1937 — у містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів.

1939 — німці захопили Варшаву.

1940 — укладено Троїстий (Берлінський) пакт між Третім Рейхом, Королівством Італія та Японською імперією, яким було створено військовий союз, відомий як “Країни Осі”.

1941 — в окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта: всім євреям з’явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру “для евакуації”.

1977 — запустили в дію першу атомну електростанцію Української РСР — Чорнобильську АЕС.

1998 — засновано компанію Google.

2001 — уряд Норвегії заснував міжнародну премію за математичні дослідження — Абелівську премію.

Яке сьогодні церковне свято:

У цей день християни відзначають Вознесіння Чесного і Животворного Хреста Господнього. Друга назва цього свята – “Хрестовоздвиження”. “Воздвиження” означає “піднесення”.

Прикмети:

дме північний вітер – наступне літо буде теплим;

заморозки – до ранньої зими;

ясно і тепло – холоди настануть нескоро;

різко похолодало – весна буде ранньою.

Іменини святкують Іван, Адольф, Амадей, Елеазар, Гай, Мірабелла, Урбан, Вінсент.