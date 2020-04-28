Сьогодні, 28 квітня, в світі відзначають абсолютно різні свята - від Дня охорони праці до Дня біологічного годинника.

#Букви зібрали цікаві факти про сьогоднішні свята.

Свята 28 квітня: що відзначають у світі

У цей день Організація об’єднаних націй (ООН) проводить Всесвітній день охорони праці. У Росії сьогодні День боротьби за права людини від хімічної небезпеки (День хімічної безпеки) і День працівників швидкої медичної допомоги.

Також в світі відзначають День виявлення гена біологічного годинника, День народження повітряного кондиціонера і День “Заплати наперед”.

У США святкують День супергероїв, День чорничного пирога, День читання великих поетів.

В Ізраїлі – День пам’яті полеглих. У Сардинії – День нації. В Японії – День відновлення суверенітету. В Барбадосі – День національних героїв. В Афганістані – День ісламської революції. У Канаді – День жалоби за робочими. У Уолліс і Футуна – День святого П’єра Шанель.

28 квітня: церковні свята

Сьогодні, за народним календарем, Пудів день. Православні шанують учнів і послідовників святого Павла – апостолів від сімдесяти Пуда, Аристарха і Трохима. За переказами, вони разом зі святим Павлом проповідували слово Боже.

Святий Пуд разом з Петром прийняв мученицьку смерть в Римі за часів правління імператора Нерона, який організовував численні гоніння на християн.

У цей день прийнято оглядати бджолині вулики. Знахарі і цілителі збирають пагони горобини і калини, якщо вони ще не розпустилися. Після того як пагін розкриється, він вже вважається непридатним для використання в лікуванні. Якщо на цих рослинах вже розпустилися квіти, то збирають їх. Якщо людину мучить зубний біль, то потрібно погризти гілочку горобини і попросити дерево позбавити його від страждань.

Прикмети 28 квітня: що можна або не можна робити

Граки розігралися – до теплої та сонячної погоди.

Червона зоря – до дощу або вітру.

В ярах калюжі замерзли – складно буде зібрати урожай.

Вільха вже зацвіла – можна сіяти гречку.

Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик – прикмета того, що найближчим часом настане відчутне потепління.

Вночі холодно, а вдень дуже жарко – незабаром буде хороша погода.

Не можна в цей день працювати допізна – сильне нещастя накличеш.

Місяць або сонце при сході й заході ніби спотворюються – прикмета, що сповіщає про те, що буде тепло.

Кулики прилетіли – весна вже до середини підходить.

У цей час найбільше працюють бджолярі. На Пуда на пасіці вже виносять перші вулики. Є навіть приказка: “На день святого Пуда виймай бджіл з-під споду”.

Вбивати бджіл на Пуда – до великих неприємностей.

Крім цього, 28 квітня – Радониця, тобто поминальний день. У зв’язку з загальнонаціональним карантином через коронавірус, ходити на кладовища не рекомендується.

Тому сьогодні прийнято “годувати” покійних добрими справами, роздавати милостиню, але при цьому треба назвати ім’я покійного і просити молитися за нього.

Не рекомендується поминати померлих алкоголем – тільки молитвою; влаштовувати “банкети” на кладовищі.

У цей день не можна багато працювати, особливо по дому – прати, шити, прибирати; працювати на городі і в саду; лаятися і кричати; обманювати; відмовляти в допомозі; ламати молоді гілки на деревах, особливо калини і горобини – інакше, кажуть, зубним болем людина страждати буде.

Також сьогодні не можна вінчатися, оскільки по вівторках і четвергах напередодні пісних днів обрядів вінчання не проводять.

28 квітня: день в історії

У 1686 році Ісаак Ньютон представив Королівському суспільству перший том своєї монументальної праці “Математичні початки натуральної філософії”.

У 1784 році винахідники Б. Лонуа і Ж. Б’єнвеню у Франції продемонстрували першу офіційно визнану саморушну модель вертольота.

У 1847 році, прямуючи з Лондондеррі в Квебек, потонув британський вітрильник Exmouth. Загинули 248 осіб.

1908 року було засновано Всесвітню асоціація есперанто (UEA).

У 1914 році в США було запатентовано повітряний кондиціонер.

У 1945 році були страчені італійський диктатор Беніто Муссоліні і його коханка Клара Петаччі.

У 1967 році американський боксер Кассіус Клей (в майбутньому Мухаммед Алі) був позбавлений права брати участь в поєдинках у зв’язку з його відмовою служити в армії США.

У 2001 році відбувся політ першого космічного туриста – американця Денніса Тіто.

Іменинники 28 квітня

День янгола сьогодні відзначають Анастасія і Василиса, а також Олександр, Андрій і Аристарх, Віктор, Кіндрат, Леонід і Лук’ян, Савва і Севастіан, Трохим і Федір.

В цей же день народилися такі знаменитості:

1868 – видатний український математик, творець геометрії чисел, вніс значний вклад в розвиток сучасної інформатики Георгій Вороний.

1900 – нацистський військовий злочинець Генріх Мюллер.

1908 – німецький бізнесмен Оскар Шиндлер (врятував у роки війни 1100 євреїв).

1916 – італійський автопромисловець, творець елітних автомобілів спортивного класу Ферруччо Ламборгіні.

1974 – іспанська кіноактриса Пенелопа Крус.

1981 – американська актриса Джесіка Альба.