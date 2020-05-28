У четвер, 28 травня, у християн одне з основних свят - День Вознесіння Господнього. З ним пов'язано чимало прикмет і традицій, про які слід знати.

#Букви зібрали головні факти про події сьогоднішнього дня.

28 травня в Азербайджані відзначають День республіки, у Вірменії – День Першої Республіки. У деяких країнах на пострадянському просторі, а саме в Росії, Казахстані, Киргизії і Білорусії – День прикордонника. В Ефіопії сьогодні День падіння військового режиму.

Також сьогодні в Росії святкують неофіційне свято – День брюнеток, як відповідь знаменитому Дню блондинок.

Міжнародний день жіночого здоров’я (International Day of Action for Women`s Health)

Це свято було засновано в 1987 році і відзначається щорічно з метою нагадати світові про важливість і значення здоров’я жінки для майбутнього будь-якої нації.

Протягом більше 30 років в цей день у всьому світі говорять про ризики, пов’язані з абортами, про домашнє і сексуальному насилля по відношенню до жінок, про важливість діагностики раку молочної залози, про ВІЛ-інфікування і не тільки. Як правило, в зв’язку з цими проблемами нагадують часом жахливу статистику по країнам, порівнюючи її з найбільш негативною.

Також в цей день говорять про те, що жінки мають право на унікальну сексуальну і гендерну ідентичність, в залежності від соціально-культурних та економічних особливостей країн, в яких вони живуть.

Наприклад, в минулорічній доповіді щодо українських жінок було сказано, що в нашій країні частка жінок, які дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус під час пологів, становила 4,9%, а серед вагітних, які вживають ін’єкційні наркотики, даний показник дорівнював 18%. 11,8% жінок, що вживають наркотики, дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус після пологів.

Вознесіння Господнє

Сьогодні у християн одне з найважливіших церковних свят. 28 травня в цьому році відзначають Вознесіння Господнє, яке відбулося на 40 день після Великодня. Це свято – певний перехідний етап, адже через 10 днів буде ще один важливий день для християн – Трійця або П’ятидесятниця.

Відповідно до біблійного розповіді, Христос зібрав своїх послідовників на горі Єлеон через 40 днів після Воскресіння і вознісся на їхніх очах. Перед цим він дав їм настанову, закликаючи йти по всьому світу і передавати радісну звістку про спасіння всім людям.

Ісус говорив, що він йде до Отця, але після нього прийде Утішитель, який буде завжди з його послідовниками. Він говорив про Духа Святого, який зійшов у день П’ятидесятниці, але в той момент учні Ісуса ще не розуміли цього.

Християни кажуть, що наступного разу Христос прийде на землю так само, як і йшов, але вже для того, щоб забрати церкву і звершити суд над грішниками, які не захотіли прийняти звістку Євангелія.

Після свята Вознесіння християнам більше не слід вітати один одного словами “Христос Воскрес” і “Воістину воскрес”.

Прикмети в день Вознесіння: що не можна робити

Згідно з народним календарем, в цей день літо вступає в свої права. Після Вознесіння починається збір врожаю ранніх овочів, фруктів і зернових.

Вважалося, що в цей день не можна сумувати, працювати, сваритися чи думати про погане. Також небажано відмовити у допомозі нужденним. Заборонено розкидати сміття і плювати на землю. У свято Вознесіння також не бажано проводити вінчання і одруження.

Ввечері наші предки розпалювали велике вогнище, як символ розквіту природи. З цього дня “пішов колос на ниву” – озиме жито випускає колос. Водили “колосок” або хороводи, перші “кумлення” на зелених святках.

У слов’янській традиції Вознесіння вважалося своєрідною кульмінацією весни і моментом її переходу в літо: “До Вознесення дня всі квіти весняні розквітають”, “Цвісти весні до Вознесіння”, “Дійшла весна до красна до Вознесіння – тут їй і кінець”.

У свято було прийнято водити особливі хороводи-колоски, господині пекли коржики з сиром або іншу випічку у вигляді драбинок, “щоб Христу було легше підніматися на небо”.

По погоді на Вознесіння судять про майбутнє літо: “Вознесіння з дощем – Ілля з грозою”. Крім того, вважається, що хороша погода на Вознесіння – до хорошого урожаю і навпаки.

У цей день прийнято згадувати покійних родичів, відвідувати їхні могили.

Ранкова роса, зібрана на Вознесіння до сходу сонця, має цілющі властивості.

Холод і дощ на Вознесіння – поганий знак, до неврожаю і хвороб домашньої худоби.

Якщо схід сонця багряний – до грозового літа.

Якщо тепло – літо також буде теплим.

Якщо курка знесла цей день яйце, то його потрібно підвісити під дахом. Яйце буде захищати мешканців будинку від нещасть і неприємностей всіх мешканців будинку протягом року.

Якщо на Вознесіння гарна погода, то вона протримається до дня Святого Михайла.

Дощовий день в свято віщував хвороби і неврожай. Прикмета особливо актуальна для домашньої худоби.

Якщо не буде дощу на Вознесіння, то не буде ще шість тижнів, а як піде дощ, то буде шість тижнів йти.

Почути каркання ворони в цей день – хороший знак.

28 травня: цей день в історії

1664 – в Бостоні засновано першу баптистську громаду.

1722 – прийнято ініційовану Петром I постанову Святійшого Синоду, що наказувала пряме порушення таємниці церковної сповіді в інтересах державної влади.

1742 – в Лондоні споруджено перший критий плавальний басейн.

1830 – президент США Ендрю Джексон підписав Закон про переселення індіанців, який дозволяв вигнання індіанців з їхніх земель і відмовляв їм у всіх громадянських правах і свободах на території на схід від Міссісіпі. Вигнання почалося в 1831 році; деякі індіанські племена повстали, деякі намагалися протестувати законним шляхом і звернулися у вищий федеральний суд, який, однак, підтвердив, що вони не є громадянами США і тому не захищені конституцією.

1863 – в Бостоні створено перший в Америці полк, в якому були тільки чорношкірі солдати.

1867 – в Олександрійському театрі відбулася прем’єра драми А. К. Толстого “Смерть Івана Грозного”.

1935 – відбувся перший політ дослідного зразка німецького винищувача Messerschmitt Bf.109 – наймасовішого винищувача Другої світової війни.

1957 – в США започаткована Національна академія грамзапису, що вручає найпрестижніші нагороди в світі музики – премії “Греммі”.

1961 – останній рейс потяга “Східний експрес” з Парижа в Бухарест; він курсував протягом 78 років.

1970 – в Західній Німеччині вперше здійснено успішну трансплантацію нервової тканини.

1999 – в Канаді прийнято закон, за яким вік настання кримінальної відповідальності для підлітків знижено з 16 до 14 років.

Іменинники 28 травня

1738 – Жозеф Гільотен, французький лікар і політик; його ім’ям названа гільйотина.

1765 – Жан Батист Картьє, французький скрипаль-віртуоз, композитор і педагог.

1795 – Ламберт Хічкок, американський бізнесмен, засновник першої в світі меблевої фабрики.

1807 – Жан Луї Родольф Агассис, американський натураліст, автор концепції льодовикового періоду.

1832 – архімандрит Никифор, духовний письменник, автор Біблійної Енциклопедії.

1908 – Ян Флемінг, англійський письменник, автор романів про Джеймса Бонда.