#Букви зібрали головні факти про події сьогоднішнього дня.
28 травня в Азербайджані відзначають День республіки, у Вірменії – День Першої Республіки. У деяких країнах на пострадянському просторі, а саме в Росії, Казахстані, Киргизії і Білорусії – День прикордонника. В Ефіопії сьогодні День падіння військового режиму.
Також сьогодні в Росії святкують неофіційне свято – День брюнеток, як відповідь знаменитому Дню блондинок.
Міжнародний день жіночого здоров’я (International Day of Action for Women`s Health)
Це свято було засновано в 1987 році і відзначається щорічно з метою нагадати світові про важливість і значення здоров’я жінки для майбутнього будь-якої нації.
Протягом більше 30 років в цей день у всьому світі говорять про ризики, пов’язані з абортами, про домашнє і сексуальному насилля по відношенню до жінок, про важливість діагностики раку молочної залози, про ВІЛ-інфікування і не тільки. Як правило, в зв’язку з цими проблемами нагадують часом жахливу статистику по країнам, порівнюючи її з найбільш негативною.
Також в цей день говорять про те, що жінки мають право на унікальну сексуальну і гендерну ідентичність, в залежності від соціально-культурних та економічних особливостей країн, в яких вони живуть.
Наприклад, в минулорічній доповіді щодо українських жінок було сказано, що в нашій країні частка жінок, які дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус під час пологів, становила 4,9%, а серед вагітних, які вживають ін’єкційні наркотики, даний показник дорівнював 18%. 11,8% жінок, що вживають наркотики, дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус після пологів.
Вознесіння Господнє
Сьогодні у християн одне з найважливіших церковних свят. 28 травня в цьому році відзначають Вознесіння Господнє, яке відбулося на 40 день після Великодня. Це свято – певний перехідний етап, адже через 10 днів буде ще один важливий день для християн – Трійця або П’ятидесятниця.
Відповідно до біблійного розповіді, Христос зібрав своїх послідовників на горі Єлеон через 40 днів після Воскресіння і вознісся на їхніх очах. Перед цим він дав їм настанову, закликаючи йти по всьому світу і передавати радісну звістку про спасіння всім людям.
Ісус говорив, що він йде до Отця, але після нього прийде Утішитель, який буде завжди з його послідовниками. Він говорив про Духа Святого, який зійшов у день П’ятидесятниці, але в той момент учні Ісуса ще не розуміли цього.
Християни кажуть, що наступного разу Христос прийде на землю так само, як і йшов, але вже для того, щоб забрати церкву і звершити суд над грішниками, які не захотіли прийняти звістку Євангелія.
Після свята Вознесіння християнам більше не слід вітати один одного словами “Христос Воскрес” і “Воістину воскрес”.
Прикмети в день Вознесіння: що не можна робити
Згідно з народним календарем, в цей день літо вступає в свої права. Після Вознесіння починається збір врожаю ранніх овочів, фруктів і зернових.
Вважалося, що в цей день не можна сумувати, працювати, сваритися чи думати про погане. Також небажано відмовити у допомозі нужденним. Заборонено розкидати сміття і плювати на землю. У свято Вознесіння також не бажано проводити вінчання і одруження.
Ввечері наші предки розпалювали велике вогнище, як символ розквіту природи. З цього дня “пішов колос на ниву” – озиме жито випускає колос. Водили “колосок” або хороводи, перші “кумлення” на зелених святках.
У слов’янській традиції Вознесіння вважалося своєрідною кульмінацією весни і моментом її переходу в літо: “До Вознесення дня всі квіти весняні розквітають”, “Цвісти весні до Вознесіння”, “Дійшла весна до красна до Вознесіння – тут їй і кінець”.
У свято було прийнято водити особливі хороводи-колоски, господині пекли коржики з сиром або іншу випічку у вигляді драбинок, “щоб Христу було легше підніматися на небо”.
По погоді на Вознесіння судять про майбутнє літо: “Вознесіння з дощем – Ілля з грозою”. Крім того, вважається, що хороша погода на Вознесіння – до хорошого урожаю і навпаки.
У цей день прийнято згадувати покійних родичів, відвідувати їхні могили.
- Ранкова роса, зібрана на Вознесіння до сходу сонця, має цілющі властивості.
- Холод і дощ на Вознесіння – поганий знак, до неврожаю і хвороб домашньої худоби.
- Якщо схід сонця багряний – до грозового літа.
- Якщо тепло – літо також буде теплим.
- Якщо курка знесла цей день яйце, то його потрібно підвісити під дахом. Яйце буде захищати мешканців будинку від нещасть і неприємностей всіх мешканців будинку протягом року.
- Якщо на Вознесіння гарна погода, то вона протримається до дня Святого Михайла.
- Дощовий день в свято віщував хвороби і неврожай. Прикмета особливо актуальна для домашньої худоби.
- Якщо не буде дощу на Вознесіння, то не буде ще шість тижнів, а як піде дощ, то буде шість тижнів йти.
- Почути каркання ворони в цей день – хороший знак.
28 травня: цей день в історії
1664 – в Бостоні засновано першу баптистську громаду.
1722 – прийнято ініційовану Петром I постанову Святійшого Синоду, що наказувала пряме порушення таємниці церковної сповіді в інтересах державної влади.
1742 – в Лондоні споруджено перший критий плавальний басейн.
1830 – президент США Ендрю Джексон підписав Закон про переселення індіанців, який дозволяв вигнання індіанців з їхніх земель і відмовляв їм у всіх громадянських правах і свободах на території на схід від Міссісіпі. Вигнання почалося в 1831 році; деякі індіанські племена повстали, деякі намагалися протестувати законним шляхом і звернулися у вищий федеральний суд, який, однак, підтвердив, що вони не є громадянами США і тому не захищені конституцією.
1863 – в Бостоні створено перший в Америці полк, в якому були тільки чорношкірі солдати.
1867 – в Олександрійському театрі відбулася прем’єра драми А. К. Толстого “Смерть Івана Грозного”.
1935 – відбувся перший політ дослідного зразка німецького винищувача Messerschmitt Bf.109 – наймасовішого винищувача Другої світової війни.
1957 – в США започаткована Національна академія грамзапису, що вручає найпрестижніші нагороди в світі музики – премії “Греммі”.
1961 – останній рейс потяга “Східний експрес” з Парижа в Бухарест; він курсував протягом 78 років.
1970 – в Західній Німеччині вперше здійснено успішну трансплантацію нервової тканини.
1999 – в Канаді прийнято закон, за яким вік настання кримінальної відповідальності для підлітків знижено з 16 до 14 років.
Іменинники 28 травня
1738 – Жозеф Гільотен, французький лікар і політик; його ім’ям названа гільйотина.
1765 – Жан Батист Картьє, французький скрипаль-віртуоз, композитор і педагог.
1795 – Ламберт Хічкок, американський бізнесмен, засновник першої в світі меблевої фабрики.
1807 – Жан Луї Родольф Агассис, американський натураліст, автор концепції льодовикового періоду.
1832 – архімандрит Никифор, духовний письменник, автор Біблійної Енциклопедії.
1908 – Ян Флемінг, англійський письменник, автор романів про Джеймса Бонда.