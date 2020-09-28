Сьогодні, 28 вересня, у світі відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації, Всесвітній день боротьби проти сказу, День свободи від голоду, Міжнародний день права на знання, Міжнародний день безпечних абортів.

Про це повідомляють #Букви.

У США – День пивопиття, День дурних питань, Свято саке, День добросусідства, День кремового пирога з полуницею, в Китаї – День Конфуція, в Чехії – День державності (День святого Вацлава), в Тайвані – День вчителя, в Казахстані – День працівників атомної галузі, в Гвінеї – День референдуму, в Литві – День пам’яті жертв Тускуленай.

Пам’ятні дати 28 вересня

1618 — У Брюсселі відкритий перший у світі ломбард;

1651 — між Богданом Хмельницьким і поляками укладено Білоцерківський мирний договір;

1793 – в Канаді було оголошено, що всі діти рабів, що народилися після цієї дати, стануть вільними після досягнення ними віку 25 років;

1870 — війська Пруссії захопили Страсбург;

1968 — пісня гурту “Бітлз” Hey Jude на дев’ять тижнів очолила американський хіт-парад;

1973 — скасоване рішення ЦК КПУ про створення на острові Хортиця у Запоріжжі державного заповідника;

1979 — припинено існування СЕНТО — Організації Центрального договору;

2000 — Афганський рух “Талібан” зажадав від Москви компенсації за десятилітню окупацію Афганістану;

2001 — Кофі Аннан став Нобелівським лавреатом.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 28 вересня вшановує пам’ять святого великомученика Микити Готського. У народі вважається, що це вдалий день для нових починань.

Що сьогодні не можна робити

Намагайтеся не підходити до водойм, інакше може потягти водяний.

Нічого цінного не виносьте з дому, це розсердить будинкового.

28 вересня іменини

Іменини у Акакія, Максима, Микити, Степана, Федота, Йосипа, Марка, Дмитра, Андрія, Людмили, Івана, Марії, Петра, Миколи, Семена і Якова.