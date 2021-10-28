Сьогодні, 28 жовтня, у світі відзначають День дзюдо, Міжнародний день анімації та День любителів плюшевих тварин.

Про це повідомляють #Букви.

А ще сьогодні в Україні відзначають День бабусь і дідусів.

Цей день в історії:

1913 — відкрито трамвайний рух у Вінниці.

1920 — країни Антанти підписали з Королівством Румунія Бессарабський протокол, який віддавав Бессарабію Румунії.

1938 — 17 тисяч польських євреїв заарештовано у Третьому Рейху і відіслано до польського кордону. Польський уряд відмовляється їх прийняти. Вислані залишаються між двома країнами у таборі біженців.

1989 — Верховна рада Української РСР ухвалила закон про державний статус української мови (Закон “Про мову в Українській РСР”).

1993 — Сенат Австралії визнав Голодомор в Українській СРР актом геноциду.

2007 — представлений список “100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні” британської газети The Daily Telegraph. До нього увійшов український художник Іван Марчук.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять святого Юхима, який жив на території Палестини. Він народився у родині християн. Рано одружився, але у віці 18 років вирішив присвятити себе Богу,

Прикмети:

Якщо 28 жовтня досі є комарі, то зима буде доволі теплою.

Якщо ввечері навколо місяця можна побачити кола, то незабаром прийдуть заморозки.

Якщо на світанку дуже хмарно, то найближчими днями буде погіршення погоди.

Іменини святкують Юхим, Іван, Денис, Лука, Лук’ян, Семен, Дмитро та Ян.