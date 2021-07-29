Сьогодні, 29 липня, відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Про це розповідають #Букви.

29 липня також відзначають Міжнародний день тигра.

Цей день в історії:

1696 — козацьке військо за підтримки московських військ захопило турецьку фортецю Азов.

1776 — останній український кошовий отаман Петро Калнишевський відправлений на Соловецькі острови, де провів в ув’язненні 25 років.

1793 — перший віце-губернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко заснував форт та морський порт Йорк (нині Торонто).

1865 — велика пожежа в Бучачі.

1907 — створена Всесвітня організація скаутського руху.

1940 — у ході Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе.

1941 — Королівство Румунія оголосило про повернення собі Бессарабії і Буковини, переданих нею СРСР у 1940.

1948 — у Лондоні розпочалися XIV Літні Олімпійські ігри.

1957 — засновано Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

1958 — у США Президентом країни Д. Ейзенхауером підписано акт про утворено Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

1998 — у Лос-Анджелесі американець С. Рід зробив найдовший в історії стрибок з даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку — на мотоциклі він пролетів 19,8 метрів.

2005 — астрономи оголосили про відкриття карликової планети Ерида.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православні християни вшановують пам’ять священномученика Афіногена і його десяти учнів, які постраждали за віру під час гонінь на християн.

Прикмети погоди:

Вдень дощ – до хорошого врожаю;

вранці густий туман – рік буде грибним.

День ангела відзначають: Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія та Яків.