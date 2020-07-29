У середу, 29 липня, в світі відзначають Міжнародний день тигра, а в Україні - День сил спеціальних операцій.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

29 липня в Молдові святкують День Конституції, в Норвегії – День прославлення святого Олафа, в Румунії – День національного гімну, в Україні – День Сил спеціальних операцій, а на Фарерських островах – День Святого Олафа.

День Сил спеціальних операцій

Щорічно 29 липня в Україні святкується День Сил спеціальних операцій. ССО вважаються елітою української армії, так як здатні виконувати найрізноманітніші завдання, серед яких: антитерористичні операції, рейди в тил противника, звільнення заручників.

У червні 2016 року Верховна Рада підтримала створення Сил спеціальних операцій в структурі ЗСУ.

Зазначалося, що Сили спецоперацій, високомобільні десантні війська і об’єднаний оперативний штаб Збройних сил як орган управління міжвидовими та міжвідомчими угрупованнями військ вводяться в структуру Збройних сил.

26 липня 2016 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав Указ “Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України”, який тепер відзначається щорічно 29 липня.

У січні 2019 року Порошенко підписав указ про заснування емблеми, символу і прапору Сил спеціальних операцій і штандарта командувача. Так, девізом стали слова київського князя Святослава Хороброго “Іду на ви”, а на емблемі зображений срібний вовк.

ССО є закритою структурою в системі Збройних сил України, тому інформація, що стосується їх створення та функціонування, не є відкритою для публічної комунікації.

До типових завдань Сил спеціальних операцій відносять: рейди і сучасні бойові дії; психологічні операції (Psy-Ops); отримання розвідувальної інформації за лінією фронту; пошук, евакуація і доставка полонених і заручників; антитерористичні операції.

Міжнародний день тигра (International Tiger Day)

Це свято було засновано в рамках Міжнародного форуму з проблем, пов’язаних зі збереженням тигрів на Землі (“Тигровий саміт”), в листопаді 2010 року в Санкт-Петербурзі. Щорічно відзначається 29 липня

Однією з головних цілей проведення Міжнародного дня тигра в різних країнах є інформування громадськості про проблему зникнення тигрів і способах їх захисту.

Тигр знаходиться під міжнародною охороною, внесений до Червоної книги МСОП. З 1947 року діє повна заборона полювання на тигрів. У 1955 році був заборонений, а потім строго обмежений вилов тигренят.

Міжнародна організація Global Tiger Initiative до Міжнародного дня тигра приурочила збір близько 350 мільйонів доларів з метою збереження популяції тигрів і заявила, що до 2022 року популяція диких кішок не тільки не зникне, але навіть подвоїться.

Православні свята 29 липня

29 липня православні віруючі вшановують пам’ять Блаженної сповідники Матрони і Фіногеев день (День Афіногена).

Афіноген і дев’ять його учнів постраждали за віру в Христа під час гонінь, організованих на території міста Севастії. Одного разу місцевий правитель на ім’я Філомарх влаштував свято, присвячене язичницьким богам, наказавши городянам принести жертви ідолам. Однак багато севастійци відмовилися це робити, тому що були християнами.

Правитель наказав побити відступників. З’ясувалося, що християнство в Севастії було поширене завдяки Афіногенов, якого вирішили заарештувати. Воїни відправилися в храм, але знайшли там лише 10 учнів Афіногена, схопили їх і піддали мукам. Сам Афіноген з’явився до правителя і попросив звільнити невинних людей.

Але його посадили разом з його учнями. Після суду їх спочатку катували, а потім стратили.

Прикмети в День Афіногена: що не можна робити

Зазвичай з цього дня спека поступово зменшується. Дні ще теплі, а ночі стають прохолоднішими. У народі вірили, що з цього дня по лісі ходить зоря і підбирає пташине пір’я, тому в ліс не ходили, боячись його потривожити.

У деяких місцях Афіногенів день вважався початком жнив. Перший сніп селяни називали іменинником. Його прикрашали стрічками, з піснями несли додому і ставили на покутті під ікони. Соломою з іменинного снопа годували хвору худобу, а восени з нього починали молотьбу. Зерна з першого снопа вважалися цілющими не тільки для тварин і птахів, а й для людей.

Туман – до щедрого врожаю грибів.

Якщо в цей день непроглядний туман, взимку буде багато снігу.

Якщо дощ на Феногена, то урожай може померзнути.

Похилене бадилля у моркви віщує затяжну холодну зиму.

Якщо миші почали їсти посіви – зима буде студеною і довгою.

Ввечері та вночі чітко видно світлу смужку Чумацького шляху до сонячним дням.

Бадилля у моркви похилилась – буде дощ.

Якщо в небі веселка з кольорового переходить в світлу, значить тривала негода закінчується.

Якщо у кульбаби, польового в’юна або гвоздики закриті квітки, значить скоро почнеться негода.

Дощовий день – урожай буде хорошим.

Що не можна робити:

Просити у начальника підвищення зарплати або посади – сьогодні такі прохання не обіцяють успіху, і навіть можуть обернутися звільненням.

Прибирати в будинку, інакше можуть початися проблеми зі здоров’ям. Краще приділити більше часу роботі.

Злитися, сумувати і конфліктувати – це може негативно вплинути на весь наступний рік.

29 липня: цей день в історії

1836 – в Парижі на площі Зірки урочисто відкрилася Тріумфальна арка.

1907 – Сер Роберт Баден-Пауелл заснував у Великобританії організацію бойскаутів.

1952 – Здійснено перший безпосадочний рейс реактивного літака через Тихий океан.

1954 – публікація першої частини трилогії Дж. Р. Р. Толкіна “Володар кілець”.

1965 – Прем’єра в Лондоні другого фільму The Beatles “Help!”. На прем’єрі була присутня королева Великобританії, а фільм пізніше отримав перший приз на кінофестивалі в Ріо-де-Жанейро.

1981 – У Лондоні відбулося весілля спадкоємця британського престолу принца Чарльза і леді Діани Спенсер.

Іменинники 29 липня

1817 – Іван Айвазовський, російський художник-мариніст.

1883 – Беніто Муссоліні, італійський політичний діяч, творець фашизму.

1945 – Мірча Луческу, румунський футболіст і футбольний тренер.

1984 – Анна Безсонова, українська спортсменка (художня гімнастика), абсолютна чемпіонка світу (2007).

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Алевтина, Валентина, Яків, Павло, Петро, ​​Юлія, Федір, Афіноген, Іоанн, Матрона.