Про це повідомляють #Букви.
Православна церква 29 листопада вшановує пам’ять апостола Левія Матвія. Одного разу Ісус сказав йому “йди за мною” – і з того часу Матвій проповідував по світу Слово Господнє. Його життя обірвалося трагічно – князь племені людожерів за наказом злого духа катував апостола, а потім убив.
Інші назви сьогоднішнього свята: “Матвій”, “Матвій – зима відпотій”, “Зима потіє”. Прізвисько “Зима відпотій ” день отримав за те, що 29 листопада часто бували відлиги.
Кіберпонеділок – день, який проводять у понеділок після Чорної п’ятниці. Він ознаменовує старт сезону онлайн-розпродажів у США між Днем подяки та Різдвом.
Сьогодні також святкують: день солідарності з народом Палестини, день “ласкаво просимо”, день свер-данс, день зубочистки, день електронного поздоровлення, день викидання їжі у США, національний день лимонного і кремового пирога у США, День народження Вільяма Тубмана в Ліберії.
Сьогодні народилися:
Жак Ширак – французький політик, колишній мер Парижа, прем’єр-міністр, а згодом президент Франції.
Мірза Хазар – ізраїльський радіожурналіст і публіцист, саме він переклав Біблію на азербайджанську мову.
Джон Амброз Флемінг – британський вчений в галузі радіотехніки й електротехніки.
Крістіан Доплер – австрійський фізик, математик, астроном.
Едмунд Галлей – астроном, фізик, відкрив комету Галлея.
Народні прикмети на 29 листопада:
- Якщо сьогодні відлига або дощ – зима настане нескоро та буде теплою.
- Якщо хмари нависають низько – будуть сильні холоди.
- День холодний – зима буде лютою.
- Дме сильний вітер — зима буде з хуртовинами та хуртовинами.
Цей день в історії:
У 1996 році міжнародний трибунал по колишній Югославії виніс свій перший вирок – засудив до 10 років ув’язнення хорвата Дражена Ердемовіча. Його визнали винним у злочинах проти людяності під час громадянської війни в Боснії.
1994 році ВР України ратифікувала Конвенцію про біологічне різноманіття, підписану 11 червня 1992 року в Ріо-де-Жанейро.
У 1990 році Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію щодо застосування сили проти Іраку, якщо країна не виведе своїх військ із Кувейту до 15 січня наступного року.
У 1959 році вперше по телебаченню показали церемонію вручення нагород “Греммі”. Серед номінантів – Френк Сінатра.
У 1947 році Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення про розподіл території Палестини. Таким чином з’явилася незалежна держава Ізраїль.
У 1899 році з’явився іспанський футбольний клуб “Барселона”.
Іменини сьогодні святкують: Віктор, Дмитро, Іван, Федір, Василь, Матвій, Микола, Семен, Михайло, Сергій.