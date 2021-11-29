Сьогодні, 29 листопада, в останній понеділок осені у світі святкують день мурахоїда, кіберпонеділок, а християни вшановують пам'ять Левія Матвія.

Про це повідомляють #Букви.

Православна церква 29 листопада вшановує пам’ять апостола Левія Матвія. Одного разу Ісус сказав йому “йди за мною” – і з того часу Матвій проповідував по світу Слово Господнє. Його життя обірвалося трагічно – князь племені людожерів за наказом злого духа катував апостола, а потім убив.

Інші назви сьогоднішнього свята: “Матвій”, “Матвій – зима відпотій”, “Зима потіє”. Прізвисько “Зима відпотій ” день отримав за те, що 29 листопада часто бували відлиги.

Кіберпонеділок – день, який проводять у понеділок після Чорної п’ятниці. Він ознаменовує старт сезону онлайн-розпродажів у США між Днем подяки та Різдвом.

Сьогодні також святкують: день солідарності з народом Палестини, день “ласкаво просимо”, день свер-данс, день зубочистки, день електронного поздоровлення, день викидання їжі у США, національний день лимонного і кремового пирога у США, День народження Вільяма Тубмана в Ліберії.

Сьогодні народилися:

Жак Ширак – французький політик, колишній мер Парижа, прем’єр-міністр, а згодом президент Франції.

Мірза Хазар – ізраїльський радіожурналіст і публіцист, саме він переклав Біблію на азербайджанську мову.

Джон Амброз Флемінг – британський вчений в галузі радіотехніки й електротехніки.

Крістіан Доплер – австрійський фізик, математик, астроном.

Едмунд Галлей – астроном, фізик, відкрив комету Галлея.

Народні прикмети на 29 листопада:

Якщо сьогодні відлига або дощ – зима настане нескоро та буде теплою.

Якщо хмари нависають низько – будуть сильні холоди.

День холодний – зима буде лютою.

Дме сильний вітер — зима буде з хуртовинами та хуртовинами.

Цей день в історії:

У 1996 році міжнародний трибунал по колишній Югославії виніс свій перший вирок – засудив до 10 років ув’язнення хорвата Дражена Ердемовіча. Його визнали винним у злочинах проти людяності під час громадянської війни в Боснії.

1994 році ВР України ратифікувала Конвенцію про біологічне різноманіття, підписану 11 червня 1992 року в Ріо-де-Жанейро.

У 1990 році Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію щодо застосування сили проти Іраку, якщо країна не виведе своїх військ із Кувейту до 15 січня наступного року.

У 1959 році вперше по телебаченню показали церемонію вручення нагород “Греммі”. Серед номінантів – Френк Сінатра.

У 1947 році Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення про розподіл території Палестини. Таким чином з’явилася незалежна держава Ізраїль.

У 1899 році з’явився іспанський футбольний клуб “Барселона”.

Іменини сьогодні святкують: Віктор, Дмитро, Іван, Федір, Василь, Матвій, Микола, Семен, Михайло, Сергій.