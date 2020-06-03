У середу, 3 червня, у всьому світі відзначають День велосипеда і День бігу, а також чимало інших національних свят. Також в цей день відбулося чимало цікавих подій в історії.

#Букви зібрали цікаві факти про деякі з них.

У Намібії сьогодні День збройних сил, в Чорногорії – День незалежності, в Австралії – День Мабо, в США – День пам’яті конфедератів, а в Уганді – день мучеників.

Всесвітній день велосипеда (World Bicycle Day)

Це свято було засновано ООН в 2018 році (резолюція 72/272), в честь надійного і екологічно чистого виду транспорту. З цього приводу в організації розробили Проект загальноєвропейського генплану стимулювання велосипедного руху. Таку ініціативу в ООН підтримали 56 держав.

Ініціатором свята виступив Туркменістан.

Як вид транспорту, велосипед використовують вже понад 200 років. На першому велосипеді в його сучасній інтерпретації можна було їхати зі швидкістю близько 10 км/год.

Датою народження велосипедного спорту в світі прийнято вважати 31 травня 1868 року, коли на алеях парку паризького передмістя Сен-Клу відбулася перша велогонка на 2000 метрів.

Всесвітній день бігу (Global Running Day)

Це свято відзначають з 2016 року в першу середу червня. Раніше це свято було популярним лише на території США. З 2009 року там його відзначали 1 липня.

Але через кілька років зробити свято міжнародним запропонували в організації IAAF. У 2018 році президент організації Себастьян Кое виступив з ідеєю проекту під назвою “Випереджуючи сонце”.

6 червня 2018 року Міжнародна федерація легкої атлетики реалізувала ініціативу IAAF Run 24:1 мета якої – обігнати сонце. Участь в ній взяли 24 міста, розташованих в 15 часових поясах. У кожному місті в один і той же час стартували забіги на одну милю.

Сьогоднішнє свято підтримують багато марафонів та спільнот світу, серед яких марафони мейджори, AIMS, Європейська асоціація легкої атлетики, BigSur Marathon, Strava, New York Road Runners, USA Track & Field і багато інших.

Після пробіжки в цей день прийнято викладати фото з хештегом #GlobalRunningDay.

День Мабо (Mabo Day)

Цей день святкують в Австралії в честь дня народження національного героя Едді Мабо, який відстоював інтереси корінного населення материка.

Найбільш поширене це свято в місцях традиційного проживання корінного населення, а на островах Торесса в цей день вихідний. Це пов’язано з тим, що саме на цьому острові жили аборигени, поки туди не прибули колонізатори.

Складнощі з тим, щоб визнати свято загальнонаціональним були пов’язані з тим, що британці, як колонізатори, вважали населення Торесса занадто примітивним. Останні продовжували відстоювати свої права протягом 200 років, але все ж не витримали, тому що виявилися безсилі проти європейської зброї і хвороб.

Кульмінацією протистояння вважається позов, поданий Едді Мабо (Eddie Koiki Mabo), Давидом Пассі і Джеймсом Райсом з племені Меріам з острова Маре в протоці Торесса до Верховного Суду Австралії в 1982 році. Відповідачем за позовом виступив штат Квінсленд, який анексував ці острови в 1879 році. Позивачі ставили собі за мету встановити законних власників островів Мер, Даур і Вейер – місць традиційного проживання племені Меріам.

У рішенні від 3 червня 1992 року Верховний Суд встановив, що в доколоніальні часи корінні народи володіли землею відповідно до традиційного права, фактично існуючого і до цього дня.

По суті, Верховний Суд підтвердив право аборигенів і жителів островів протоки Торесса володіти і користуватися землею в місцях їх традиційного проживання. Це право отримало назву Native Title. Сам Мабо не дожив до прийняття рішення, бо помер в січні 1992 року в віці 56 років.

Церковні свята 3 червня

У цей день православна церква відзначає день рівноапостольних царя Костянтина, матері його цариці Олени і дітей їх Михайла і Федора, Муромських чудотворців. Також сьогодні проводиться святкування чудотворної Володимирської ікони Божої Матері, яка за переказами була написана євангелістом Лукою на дошці столу, за яким обідала Свята Родина: Спаситель, Богородиця і праведний Йосип Обручник.

У народі 3 червня відзначають день святої Олени. У цей період сіяли льон і здійснювали обряди, щоб він добре ріс.

Прикмети в Оленин день: що не можна робити

В Оленин день не можна плести коси, щоб волосся росло довгими і красивими.

Якщо на Олену йде дощ, значить, осінь буде погана.

Дощ з градом віщував сніг з крупою на Прокла 3 грудня.

Добре горобина квітне – буде врожай льону.

Зозуля кує – на хорошу погоду.

Вночі на небі маленьких зірок не видно – до дощу.

Зірки мерехтять – до негоди.

З’явилися мухомори – скоро підуть білі гриби.

Якщо сироїжки пішли раніше боровиків, то грибів цього року майже не буде.

Місяць в колах – до похмурої погоди.

Що не можна робити:

Цей день в народній традиції закріпився за квіткою васильком – співзвучним з назвою з ім’ям святого покровителя Василіска. Вважалося, що в цей день не можна працювати в полі, інакше замість врожаю отримаєш волошки і полин.

3 червня: цей день в історії

1540 – Ернандо де Сото першим з європейців перетнув гори Аппалачі.

1784 – Аннаполіс (штат Меріленд) перестав бути столицею США.

1785 – француз Франсуа Бланшар продемонстрував в Лондоні сконструйований ним парашут для стрибків з повітряної кулі, скинувши в ньому собаку з висоти 300 метрів.

1837 – під Лондоном відкрито перший в світі іподром для гонок з перешкодами.

1846 – США відвоювали у Мексики поселення Йєрба-Буена. У січні наступного року воно було перейменовано на Сан-Франциско.

1886 – за наказом правителя Уганди в Намгонго заживо спалили 11 католицьких проповідників (нині вони стали католицькими святими – “Угандськими мучениками”).

1931 – у Великій Британії телебачення Бі-бі-сі провело пряму трансляцію фінальних заїздів з скачок “Дербі”.

1938 – Рейхстаг Німеччини прийняв постанову вилучити всі витвори “дегенеративного мистецтва” (абстракціоністів, імпресіоністів і т. д.).

1959 – Сінгапур прийняв конституцію і став самоврядним.

1964 – дебют The Rolling Stones на американському телебаченні в програмі “Шоу Діна Мартіна”.

1965 – Едвард Уайт став першим американським астронавтом, що вийшов у відкритий космос. Вихід був здійснений під час польоту на кораблі “Джеміні-4”.

1970 – синтезовано перший штучний ген.

1980 – внаслідок збою комп’ютера, що повідомив про радянський ядерний напад, в США оголошена ядерна тривога. Протягом десяти хвилин світ перебував на краю ядерної війни.

2006 – парламент Чорногорії проголосив незалежність країни.

Іменинники 3 червня

1804 – Річард Кобден, англійський економіст і політичний реформатор, засновник теорії вільної торгівлі.

1881 – Михайло Ларіонов, російський живописець, графік, театральний художник, теоретик мистецтва.

1924 – Торстен Нільс Візель, шведський і американський лікар-нейрофізіолог, лауреат Нобелівської премії (1981).

1926 – Костянтин Ситник, радянський і український біолог, академік АН України, політичний діяч.

1929 – Вернер Арбер, швейцарський генетик, лауреат Нобелівської премії (1978).

Привітання з днем ​​янгола сьогодні приймають Олена, Касьян, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.