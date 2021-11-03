Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначають державне свято День ракетних військ і артилерії. Свято встановлено указом президента України від 31 жовтня 1997 року.

Про це повідомляють #Букви.

А ще сьогодні День інженерних військ, який встановлено згідно з указом президента від 27 жовтня 1999 року, “ураховуючи заслуги інженерних військ у зміцненні обороноздатності держави”.

Цей день в історії:

1493 — Христофор Колумб відкрив Домініку.

1871 — У Центральній Африці знайдена зникла експедиція Девіда Лівінгстона.

1888 — Знайдена остання жертва Джека-Різника.

1903 — Панама за підтримкою США відокремилася від Колумбії.

1903 — нідерландський фізіолог В. Ейнтховен розробив електрокардіограф.

1918 — Буковинське віче вирішило приєднати Північну Буковину до ЗУНР.

1927 — У Нью-Йорку під річкою Гудзон відкритий тунель Голланда — перший у світі підводний тунель для транспорту.

1937 — У Києві арештовано російський революціонер, народний комісар освіти Української РСР Володимир Затонський.

1937 — В урочищі Сандармох (Карельська АРСР, Російська РФСР, СРСР) за рішенням окремої трійки Ленінградського обласного управління НКВС СРСР розстріляно 265 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення. У списку “українських буржуазних націоналістів”, страчених 3 листопада, Лесь Курбас, Микола Зеров, Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чехівський, Валер’ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер’ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та багато інших представників національної інтелігенції. Загалом в один день розстріляно десятки вчених, літераторів, працівників культури й освіти, діячів мистецтв — цвіту української нації.

1941 — у Бердичеві розстрілом близько 2000 євреїв фактично завершилася ліквідація єврейського населення, яка тривала з липня 1941.

1943 — Почалась Битва за Київ.

1974 — у Бердянську сержант-прикордонник військ КДБ СРСР під впливом алкогольного сп’яніння захопив бойовий арсенал прикордонної застави та вийшов на вулиці міста де відкрив вогонь з автомату Калашникова по перехожих. Сім громадян було вбито відразу, вісім поранено.

1995 — Учені Техаського університету уперше виділили ген грудного раку.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Іларіона Великого і Іларіона Псковоезерського. Іларіон Великий жив у III-IV ст. на території Палестини, а Іларіон Псковоезерський – неподалік від Чудського озера в XV столітті.

Прикмети:

З цього дня мороз посилюється.

Якщо сніг на Іларіона падає і не тане, то навесні буде багато пролісків.

Випало багато снігу – до хорошого урожаю хліба в наступному році.

Якщо дим з труби підіймається прямо, то погода налагодиться.

Якщо стоїть ясний сонячний день, скоро похолодає.

Вечір тихий і безхмарний – наступний день буде хорошим.

Іменини святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Георгій, Дем’ян, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків.